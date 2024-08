Ljetna oluja pogodila je Split i okolicu: 'Tu grmi na sve strane!'

Jako grmljavinsko nevrijeme pogodilo je nešto prije 23 sata splitsko područje. "Grmi na sve strane, dosta je jako nevrijeme", javljaju nam čitatelji iz Splita.

Splitske ulice ispraznile su se u roku nekoliko minuta, uz jaku kišu i grmljavinu puše i jači vjetar, piše Dalmatinski portal. U trenutku je, kaže jedan čitatelj, ljeto postalo jesen.

- Počela je baš jaka grmljavina, sve se dogodilo u nekoliko trenutaka - javlja nam jedna čitateljica.

Za ponedjeljak je za cijelu Hrvatsku na snazi narančasti meteoalarm zbog kiše i grmljavine.

- Promjenjivo i nestabilno. Povremeno će padati kiša, često i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, a lokalno će biti nevremena praćenog pojačanim vjetrom te obilnom oborinom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu istočnjak i bura, podno Velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 21 do 25 °C. Danju svježije s najvišom temperaturom većinom od 25 do 30 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak.