Ljetne temperature: Danas će biti i do 30 stupnjeva, sutra još i toplije. Evo kad nam stiže kiša

Sunčano i vrlo toplo, ponegdje u unutrašnjosti i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura duž obale i na otocima između 20 i 25, a u kopnenim krajevima od 26 do 30 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju.

Foto: DHMZ

Trenutna vremenska situacija nad Europom rezultat je utjecaja duboke ciklone sa središtem sjeverno od Velike Britanije i pritjecanja toplog saharskog zraka nad zapadnu Europu. Afrički zrak nad zapadnu Europu donosi znatne količine saharskog pijeska koji će od utorka zamutiti i atmosferu nad našim krajevima, objašnjava meteorolog N1 Bojan Lipovšćak.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak će biti također sunčano i prilično toplo. Jutarnja magla moguća je osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, uz obalu te u gorju i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu i do 15 °C.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna na obali i otocima većinom od 21 do 25, u unutrašnjosti između 25 i 30 °C. U ponedjeljak navečer stići će naoblaka, a u utorak i u noći na srijedu moguć je pokoji pljusak i grmljavina.

Foto: DHMZ

Kiša će u u torak i srijedu ponovno biti žute boje. Doći će i do pada temperature zraka za 3 do 5 stupnjeva, a nestabilno vrijeme uz obilnije oborine i pad temperature očekuje nas i u izbornom tjednu.