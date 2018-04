Ljeto u Dubrovniku: U 14 sati izmjereno je čak 30 stupnjeva!

U nekim dijelovima Hrvatske u nedjelju su temperature bile znatno više od prognoziranih vrijednosti, pa su tako u Dubrovniku bile prave ljetne vrućine. Naime, u 14 sati je izmjereno čak 30,2 Celzijeva stupnja, što je izrazito visoka temperatura za ovo doba godine. Turisti su ovakvo lijepo vrijeme iskoristili za kupanje. Toplo je bilo i na Prevlaci, gdje je u 14 sati izmjereno 28,9 Celzijevih stupnjeva.

Neverin.hr piše da je riječ o najvišoj temperaturi koja je u Dubrovniku izmjerena u travnju otkad se vrše mjerenja. Klimatska arhiva DHMZ-a za Dubrovnik ukazuje da je do sada najviša izmjerena temperatura u travnju iznosila 26,3°C, a izmjerena je 22. travnja 2000. godine.

Sutra nas u većini krajeva očekuje promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a mjestimice i uz malo kiše ili poneki pljusak. Oborina će biti češća na zapadu, osobito navečer i u noći na utorak. U Dalmaciji pretežno i djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren istočni, u Slavoniji jugoistočni s mjestimičnim jakim udarima, a na Jadranu će puhati umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 12 do 17, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.