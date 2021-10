- Na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. U ostalim krajevima u prvom dijelu dana djelomice i pretežno sunčano, a poslijepodne sa zapada postupno naoblačenje, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Kiše i pljuskova s grmljavinom bit će i u Dalmaciji, a prema večeri i u središnjoj Hrvatskoj. U istočnim krajevima zadržat će se uglavnom suho, ujutro lokalno s maglom.

Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju ponegdje i jak, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje do olujno jugo, na sjevernom dijelu poslijepodne i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva Celzijsuovih.

Hrvatska sutra

Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Oborine mjestimice mogu biti obilnije, osobito krajem dana i u noći, ponajprije na Jadranu i u područjima uz Jadran.

Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u drugom dijelu dana na zapadu u okretanju na sjeverni i u jačanju.

Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, a navečer i u noći na sjevernom Jadranu zapuhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 15 do 19, a najviša dnevna od 17 do 21, na Jadranu između 19 i 23 °C.