Ljubav ipak ima cijenu: Srcoliki otok Galešnjak prodaje se za 10 milijuna eura. 'To je još i malo'

Je, istina je da se prodaje, no ja nisam vlasnik, samo predstavljam četvoricu iz mjesta Mrljane na Pašmanu. To je njihov obiteljski posjed već 100 godina. Cijena? Pa to je još i malo, zar mislite da je puno 10 milijuna eura. Ljudi zovu, ima već i ozbiljnih ponuda, objašnjava Silvestar Kardum, koji za četvorku s Pašmana prodaje otok Galešnjak u zadarskom arhipelagu.