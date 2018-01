Ljubav je u pećini: Otkantala sve i otišla živjeti na Velebit

Znao sam da će Daniela biti moja isti sekund kad mi je dotakla ruku, rekao nam je velebitski gorštak Vladimir Prpić Prpa. Daniela je tad još bila u braku i nije dijelila “film” velebitskog čudaka. Stavila je svoju ruku preko njegove samo da ga utješi u kriznom trenutku života.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Ali nakon nekog vremena izmišljala sam razlog da ga nazovem u Baške Oštarije iz daleke Švicarske jer nisam mogla bez njega - priznaje nam Daniela. Dvije srodne duše nisu odmah “kliknule” kad su se srele prvi put, prije sedam godina. Planinarku Danielu Fasler (64) fascinirale su drvene kućice umjetnički nastrojenog domara Vlade Prpića Prpe (70), ali su je poznanici upozorili da ga se kloni jer je on ‘luđak koji se bavi poskocima’...

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Ona je njemu bila tek još jedna turistica kojoj će se posvetiti, kao i svima, ali preko volje. Trebale su im godine da shvate da su stvoreni jedno za drugo i da žele istu stvar - pobjeći od civilizacije i živjeti na Velebitu kao pustinjaci. U međuvremenu je Prpa savio ljubavno gnijezdo u polušpilji u divljini, a ovih dana doletjela je i ptičica Daniela.

"Ma nek' ljudi pričaju"

Uživaju u “brlogu”, kako zovu natkriveno sklonište između dvije stijene zaštićeno od svih vjetrova. Do te zavjetrine od bure, juga i tramuntane, zbog čega su je prozvali Jatarom, ima sat penjanja od planinarskog doma “Prpa”, koji je Vlado ostavio sinu...Uspon do njegove polušpilje bio je lagan, a pogled oslobađao dušu. Vidjelo se more u koje se planina ruši, otoci, pa i vrhovi talijanskih Apenina u daljini. Prpa goste dočekuje s rakijicom “da se ne naruši tradicija”. Iskapiti se bespogovorno - mora.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

U namještenoj polupećini imaju toplu vodu koja curi na slavinu kao da su u velegradu jer Prpa skuplja kišnicu u spremnike, a “vodovod” je ukopao u zemlju pa se ne smrzava. U dva mjeseca popeo se i spustio 160 puta na brdo kako bi na leđima iznio građevni materijal. Sad vodu griju solarni paneli, a pećica žari polupećinom da se može biti u kratkim rukavima.

Ovaj put draga će mu ostati dva tjedna, ali će se vratiti na proljeće. Prpa se nada da ga tad više neće ostavljati.

"Radije lunjamo Velebitom"

- Strašna je moja Beba, kako je zovem od milja. Govori sedam jezika, napisala je nekoliko knjiga, fotografira i slika predivne akvarele. Planinari već 32 godine i penjala se po većini europskih zemalja, na Himalaju... Fasciniraju je flora, fauna, geologija, umjetnost... Rijetko odlazimo u civilizaciju jer ljudi upiru prstom u nas ko u dvoje luđaka. Radije lunjamo Velebitom - kaže nam Prpa koji je svoju Danielu oteo tadašnjem suprugu.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Mi smo se viđali jednom godišnje, ali nismo bili zajedno. Razgovarali smo, planinarili, ali se nikad nismo poljubili. Čak smo se i persirali. A onda u srpnju prije tri godine došla sam s 14 planinara u minibusu. Iskočila sam iz busa čim je otvorio vrata. Prpa je trčao prema meni, a ja prema njemu! Ne znam što nam je bilo, ali čvrsto smo se zagrlili. Rekao mi je: ‘Lijepo da si došla’ i tako smo prešli na ‘ti’.

"Lepe noge, lepe guze"

- Govorio mi je da sam strašna žena, da sam najljepša. Ali sam ga otkantala, rekla sam mu da imam muža i djecu, obveze i da se malo zanio. Ali kad sam došla u Švicarsku, nisam mogla spavati zbog njega. Tepao bi mi: ‘Lepe noge, lepe guze, lepe cike, lepa njuškica’, a muž bi mi znao spustiti da uključim mozak kad s njim razgovaram. Tad sam shvatila da mi je brak strašan - priča nam Daniela i nastavlja:

- Javila sam Prpi da ću doći kod njega i pisati knjigu. Nitko tu odluku nije razumio, ali Prpa je blistao. Tek tad smo se poljubili. Poludjeli smo, bili smo kao mala djeca, a ni danas se nismo opametili. Ostala sam dvije i pol godine.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Ali onda su došli crni dani. Prpa je obolio od malignog tumora, otjerao je Bebu od sebe jer je htio umrijeti sam.

Romantika na velebitski

- Bio sam u psihičkoj krizi, nervozan i ljut. Odmah sam potpisao da neću kemoterapije, zračenja ni da me režu. Uzeo sam pištolj i otišao umrijeti na planinu, kako su ljudi kod nas ranije radili. Ali od hodanja mi je bilo bolje. Prešao sam 160 km s dvije litre vode i nekoliko Bebinih kolačića. Shvatio sam da se mogu izvući jer je ključna stvar u glavi. Uzimao sam konopljino ulje i čajeve od ljekovitog velebitskog bilja te se osjećam zdravo. Otkantao sam umiranje i rak. Imam pametnijeg posla, a nakon što sam ju nazvao, vratila mi se i moja Beba - priča nam zaljubljeni Prpa. A iako su daleko od svih, Daniela se za Prpu voli srediti.

- Kad nešto radim po kući ili šumi, izgledam svakako. Ali se obavezno uredim prije večere. Sredim nokte, kosu i obučem haljinu te nas dvoje uživamo u samoći, daleko od ljudi - kaže nam za kraj Daniela.