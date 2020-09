Ljubavni jadi Vučićeva dvojnika: Tražim djevojku kojoj ne smeta sličnost sa predsjednikom Srbije

Borna je pošao u potragu za srodnom dušom na Tinderu. Nakon što je objavio svoju fotografiju, popularnost mu je porasla doslovno preko noći. Govori nam kako mu je sve brzo došlo, nije se uspio ni snaći

<p>U samo tri sata 'skupio' je 3.000 pratitelja na Instagramu, a broj sve više raste. <strong>Borna</strong> (29) je već nakon prve objave na društvenoj mreži postao pravi hit. Nemoguće je ne primijetiti koliko nalikuje predsjedniku Republike Srbije <strong>Aleksandru Vučiću</strong> (50).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </strong></p><p>- Sve mi je to brzo stiglo. Još se nisam niti snašao. Djeluje mi nestvarno sve ovo - rekao je Borna za 24sata.</p><p>Živi u općini Križ, ali zbog posla je u Zagrebu gdje radi kao programer. Njegovi pratitelji složili su se kako izgleda kao Vučićev dvojnik, a nije im dugo trebalo da se počnu šaliti u komentarima ispod fotografija koje je objavio.</p><p>- Gospodine predsjedniče, želim u vašu stranku. Za tebe bih glasala - pisali su mu, dok su mu neki poručili kako ne mogu vjerovati kako je moguća tolika sličnost. Naočale i tamna kosa samo su dodatno 'začinili' ovu nevjerojatnu sličnost. Naročito je zaintrigirao posljednjom objavom, kada se fotografirao u crnom odijelu, a u opis napisao: 'Priprema za izbore'. No priznaje nam kako političke ambicije poput Aleksandra ipak nema, već voli svoj posao. </p><p>Borna je još pod dojmom, priznaje kako ni sam ne zna što bi mislio.</p><p>- Često me ljudi 'prepoznaju' pa valjda ima nekakvog temelja. Ja na to gledam ovako: ili ću se šaliti i okrenuti sve na zezanciju, ili ću se ljutiti na svakoga. To drugo mi nema smisla. Dok su ljudi normalni oko toga, nemam problema s tim - ispričao nam je. Prva usporedba s Vučićem bila mu je još na fakultetu. </p><p>- Tada nisam bio ni svjestan sličnosti. Bio sam stvarno iznenađen - rekao je. </p><p>Bornina prva fotografija počela se širiti društvenim mrežama nakon objave na Tinderu.</p><p>- Ako želiš zrelu osobu uz sebe, a ne smeta ti što izgledam kao Vučić, onda samo swipe desno - piše uz fotografiju. Njegova fotografija ubrzo je otišla puno dalje od stranice za 'dejtanje'. </p><p>No govori nam kako se kao influencer u budućnosti ne vidi.</p><p>- Mislim da će sve ovo brzo proći - zaključio je Borna. </p><p> </p>