Nevjerojatna sličnost: Izgledaju identično kao likovi iz 'crtića'

Animirani filmovi uvijek su bili dovoljan izvor inspiracije za kostime. Ali, ne treba svima perika ili šminka kako bi izgledali kao Pixarovi likovi. Neki već izgledaju kao da su izašli iz Disneyjeve knjige priča

<p>Mnogi su na Twitteru podijelili svoje animirane dvojnike. Od princa Erica i Moane do kapetana Amerike i Velme iz Scooby-Doa-a na ovim fotografijama vidjet ćete nevjerojatne sličnosti, piše <a href="https://www.insider.com/people-share-cartoon-twins-doppelgangers-twitter-2020-7#and-then-theres-louis-leiva-a-carbon-copy-of-prince-eric-from-the-little-mermaid-4" target="_blank">Insider</a>.</p><h2>1. Djelomično zbog svojih crvenih kovrča, Hannah Wiederhold izgleda baš poput Meride iz animiranog filma 'Merida hrabra'</h2><p>Princeza Merida možda živi srednjovjekovnoj Škotskoj, ali ima blizankinju u Williamsburgu u Ohiju.</p><h2>2. Scotty Jacobson izgleda baš poput Milo Thatcha, glavnog junaka iz Disneyjevog filma iz 2001. godine, 'Atlantida - Izgubljeno carstvo'</h2><p>Jacobson, koji živi u New Yorku, rekao je da on definitivno obožava Thatchov stil</p><h2>3. A tu je i Louis Leiva, kopija princa Erica iz 'Mala sirene'</h2><p>Leiva, koja živi u Hondurasu, rekao je da voli kad mu ljudi kažu da izgleda kao princ koji je zarobio Arielino srce.</p><h2>4. Kaylen iz Južne Dakote dokaz je da vam ne treba posebno odijelo da bi izgledali kao Elastika iz filma 'Nevjerojatno'</h2><p>Izgledaju identično</p><h2>5. Pronađite razliku između Roba i Jana Mraza (Jack Frost)</h2><p>Rob, koji živi u Belgiji, mogao bi biti blizanac s Jackom Frostom, jednim od glavnih likova iz animiranog filma 'Pet Legendi'</p><h2>6. Giovanna iz Italije lako bi mogla proći kao Velma Dinkley iz serije serijala i filmova Scooby Doo</h2><p>Zbog svoje frizure, naočala i narančastog džempera, Giovanna jako sliči Velmi</p><h2>7. Athan dijeli upečatljivu sličnost s Victorom Van Dortom iz 'Mrtve nevjeste' (Corpse Bride)</h2><p> </p><p> </p>