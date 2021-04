Hrvati koji danas mijenjaju svijet ekskluzivna je konferencija koja je danas u organizaciji Večernjeg lista bila u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

– Nama u Večernjem listu i meni bio je poticaj da ispričamo priču o ljudima koji su zadužili Hrvatsku i cijeli svijet. Kad gledate malo hrvatski identitet, ono što nas čini posebnima, moramo primijetiti da je na naš nacionalni identitet utjecala i ilirska kultura, turska, slavenska... Trideset godina hrvatske države, to je jedan mali period, no bio je vrlo buran. Sve je to utjecalo na to da se danas zapitamo što je to hrvatski nacionalni identitet. Zato smo odlučili ponuditi odgovor na to – kazao je Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista.

U predavanju “Komunikacija budućnosti” sveučilišna profesorica Marijana Grbeša s Fakulteta političkih znanosti rekla je kako se čini da će vrlo brzo ljudi živjeti u privatnim paralelnim stvarnostima koje su za njih kreirali mediji i algoritmi:

- Umjesto institucija, ultimativni izvor znanja i istine postajemo mi sami. Recimo, naši frendovi s Facebooka. Notorni primjer toga su antivakseri. Tradicionalni mediji uglavnom se nisu snašli u ovom okruženju – kazala je Grbeša.

Na panel diskusiji “Hrvatska i svijet u postpandemijskom vremenu” sudjelovali su Izabel Jelenić, suvlasnik Infobipa, Alan Sumina, vlasnik Nanobita, Igor Rudan, znanstvenik sa Sveučilišta u Edinburghu, Danica Kragić Jensfelt, znanstvenica iz Centra za robotiku Kraljevskog tehnološkog fakulteta u Stockholmu, Marin Soljačić, znanstvenik s MIT-a. Moderator panela bio je Boris Jokić.

– Pandemija je promijenila svaku tehnološku firmu, ubrzala tranziciju k digitalizaciji i tehnološkom društvu u cjelini. Mi smo to osjetili po pitanju našeg biznisa, ljudi su bili doma i igrali više igara. Za mnoge je to bilo i vrlo negativno. Tvrtke koje su bile uspješne sad su samo postale uspješnije – rekao je Alan Sumina, vlasnik Nanobita. Znanstvenik Igor Rudan opisao je kako se i njegov život promijenio.

– Osobno sam morao odlučiti i gdje ću svoje vrijeme i kako ulagati. Morao sam voditi i časopis i međunarodnu udrugu za globalno zdravlje, još pišem i kroniku ove pandemije. Doista nisam stao već godinu i nešto dana ni sekunde...