O, dobar dan, dobar dan. Drago mi je da ste nam došli u posjet, evo za početak, samo osobnu vas molimo. Govori nam to ljubazna zaštitarka na ulaz u kopneni dio LNG terminala, dok nam povratno daje obveznu opremu - zaštitnu kacigu i prsluk. Prije nego što smo uopće došli do ulaznih vrata, trebali smo potvrdu o cijepljenju, ali i negativan test na korona virus, koji ne smije biti stariji od 48 sati. To je takva procedura za sve, kažu nam. To prolaze i zaposlenici, ali i svi ostali koji dolaze u LNG Hrvatska. Nakon što smo prošli proceduru ulaska, odlazimo do zgrade, koja je također na kopnenom dijelu.