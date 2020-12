"Ljudi neće sami blagosloviti kuće, župnik to nije smio reći"

Kastavski dekan Kristijan Zeba naveo je da je riječki župnik Mate Berišić samoinicijativno poslao sporno pismo vjernicima: 'Nije to smio napraviti i neka sam snosi posljedice'

<p>Nakon što se riječki župnik <strong>Mate Berišić</strong> izjasnio o pismu koje je poslao svojim župljanima, a u kojem ih poziva da zbog izvanredne epidemiološke situacije ove godine sami blagoslove svoje domove, ali i da novac koji se pri blagoslovu kuća daruje Crkvi, mogu uplatiti na žiro-račun, oglasio se kastavski dekan i župnik ispred župe sv. Križa Srdoči <strong>Kristijan Zeba</strong>.</p><p>- Ovo što je napravio župnik Berišić učinio je samoinicijativno i unatoč dogovoru postignutom na sastanku održanom prije 15 dana, na kojem je prisustvovalo nas sedam dekana, uključujući i Matu te nadbiskup Devčić i na kojem smo na temu ovogodišnjeg blagoslova obitelji zaključili da će blagoslova ove godine biti, dočim to trenutni epidemiološki uvjeti dopuste. Dakle, naglašavam - blagoslov se ove godine samo odgađa do daljnjeg, a ne da ga neće biti i ne znam zašto je župnik Berišić na svoju ruku išao suprotno jednoglasnom dogovoru. Nije to smio napraviti i neka sam snosi posljedice - naglašava župnik Zeba, kojeg je cijela situacija oko navedene situacije toliko uznemirila da se osjetio pozvanim da ispred svih dekana i nadbiskupa vjernicima pojasni stajalište riječke nadbiskupije.</p><p>- Žao mi je što je ovoliko nemira uneseno prema vjernicima i svim župnicima i što se navedenim pismom šalje kriva poruka i slika jer ovo što se dešava svakako nije stav nadbiskupije. Ponavljam, blagoslova će biti, a o žiro računu nemam riječi, to se nikako nije smjelo navoditi jer blagoslov obitelji se ne naplaćuje - zaključuje kastavski dekan Zeba, pozivajući vjernike na strpljenje i razumijevanje.</p>