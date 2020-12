Župnik o 'uradi sam' blagoslovu doma: 'Nisam ništa loše mislio. Ništa ne tražim, to i Bog zna'

Taj račun nije moj osobni niti ti novci idu meni, već njima pomažemo potrebitima kojima uvijek vrlo rado svi pomažemo, objasnio je riječki župnik za što ide novac koji župa dobije za blagoslov

<p>Zbog epidemije koronavirusa Katolička crkva u Hrvatskoj, točnije njezine župe diljem Hrvatske, mogla bi izgubiti značajna sredstva koja dobiva pri blagoslovu kuća, budući da zbog mogućeg širenja zaraze svećenici trenutno nisu u mogućnosti obavljati blagoslov domova svojih vjernika.</p><p>Da pojedine župe pokušavaju doskočiti ovom problemu govori dokument koji kruži po društvenim mrežama, a poslan je iz riječke Župe Svetog Ivana Krstitelja.</p><p>U njemu se vjernici pozivaju da sami blagoslove svoje domove, što je sasvim razumno u ovo doba neizvjesnosti epidemije, no ono što mnogi u navedenom pismu smatraju spornim jest pozivanje župljana da novac koji se pri blagoslovu kuća daruje Crkvi, vjernici mogu uplatiti na žiro-račun.</p><p>Tako stoji u pismu koje šalje župnik <strong>Mate Berišić</strong> sa Škurinja.</p><p>– Nadam se da ste dobro? Živimo u neizvjesnim i teškim vremenima, vremenima koja nisu nimalo laka pa nam je u ovim danima itekako potreban Božji blagoslov, kako bi nas zaštitio od pandemije coronavirusa. Nažalost, zbog epidemiološke situacije, ove godine odlučio sam se ne pohoditi obitelji za blagoslov, kako ne bih bio potencijalni prenositelj zaraze i bolesti coronavirusa. Želim zaštiti i vas i sebe - piše župnik sa Škurinja navodeći kako župljani mogu sami blagosloviti svoje domove na način da - za blagoslov obitelji na stolu pripreme svetu vodu, Bibliju, križ i svijeću, a ako u svojim obiteljima nemaju svete vode, mogu doći u crkvu sa svojom bočicom i uzeti je.</p><p>Nadalje u pismu navodi se žiro račun na koji se mogu uplatiti godišnji prilozi za potrebe župe.</p><p>– Običaj je da obitelj tijekom blagoslova obitelji svećeniku uruči svoj godišnji novčani prilog za potrebe župe. Ako osjećate potrebu i ako želite da i ove godine udijelite svoj prilog za župu, to možete učiniti tako da donesete u župni ured, sakristiju ili uplatiti na žiro račun župe - piše riječki župnik, zahvaljujući "od srca na daru" vjernicima.</p><p>Na upit za komentar zašto je u pismu imao potrebu navesti žiro račun za blagoslov kojeg ove godine neće biti u mogućnosti sam obaviti te da li je svjestan kako je sve skupa odjeknulo u javnosti, župnik Berišić odgovara:</p><p>- Svjestan sam da je ova vijest "eksplodirala" u javnosti, ali, nažalost, u negativnom kontekstu i neizmjerno mi je žao zbog toga. Moja namjera nikako nije bila ikog povrijediti, niti sam ja ikome poručio da novac mora uplatiti već to vjernici mogu učiniti ako tu potrebu osjećaju i tako žele. Taj račun nije moj osobni, niti ti novci idu meni već njima pomažemo potrebitima kojima uvijek vrlo rado svi zajedno pomažemo. Moja namjera jest s puno osjećaja obratiti se svojim župljanima u ovim teškim okolnostima u kojima trenutno živimo, približiti im se u duhu vjere da sami u svojim obiteljima izmole molitvu i blagoslove svoje obitelji. Sve ostalo oko žiro računa i uplata novca čija je namjena pomagati potrebitima, jest njihova dobra volja na koju ih nitko ne prisiljava i žao mi što neki cijelu ovu priču izvlače iz konteksta. Moja nakana nikako nije loša, ništa ne tražim, a to najbolje zna sam Bog, koji najbolje poznaje moju dušu i moji župljani, koji dobro znaju kakvo je moje srce. Svih cijenim i volim i neka Bog sve blagoslovi - zaključuje župnik, u pismu pozivajući obitelji koje "potrebuju Caritasa" da se jave u župnom uredu kako bi dobile potrebnu pomoć. </p>