'Ljudi odlaze van, pomodarstvo ili nam je nestalo domoljublje?'

Danas je svečano otvorena obnovljena zgrade Osnovne škole Josip Jović u Svibu u općini Cista Provo. Na svečanosti su govorili saborski zastupnik Ante Babić, ali i pomoćnik ministrice Blaženke Divjak Momir Karin koji se dotaknuo aktualne teme iseljavanja, javlja Dalmacija danas.

- Jesmo li dotakli dno, ili možemo ići još i niže? Nadam se da ne. Ulaže se i situacija je sada lakša. S nama us ovdje i mediji. Oni su zaduženi da malo svjetlije pišu, da više naglašavaju pozitivne stvari koje nam se događaju u domovini. Danas se u Hrvatskoj nudi plaća od 1.500 €, stan i hrana, ali nešto se događa i ljudi odlaze vani. Je li to pomodarstvo ili više nemamo taj domoljubni osjećaj? Mi smo ’90.-ih dolazili ovdje, branili domovinu i nije nam bilo teško. Ne bi trebalo biti teško ni onima u radnom odnosu danas jer ostati ovdje nije samo ekonomsko nego i domoljubno pitanje prvoga reda. Zato se svi moramo potruditi da stvaramo što bolje uvjete i promijenimo klimu za one koji žele ostati i osobito one koji se planiraju vratiti, rekao je Karin i dodao:

- Djeci poručujem da je ovdje puno talenta, a to je velika stvar. Sve velike rijeke dolaze iz provincije, ne trebate imati kompleks da dolazite iz malog mjesta. Hrvatska ne smije sebi dopustiti kompleks provincija, rekao je pomoćnik ministrice obrazovanja.