Ljudi ostavljeni bez respiratora?

Vapaj očajnika: Liječnici u Covid bolnici otkrili su nam još gore detalje o stanju u toj ustanovi. Čak nisu imali respiratora za liječenje svih bolesnika, a osoblja je premalo

<p>Nedavno smo, kad su svi kreveti u intenzivnom respiracijskom centru bili puni, imali situaciju da se bolesnicima s nešto lakšim simptomima stanje pogoršavalo, ali više nije bilo respiratora za njih.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>- Da li je bilo fatalnih posljedica zbog toga, ja vam ne mogu reći - očajnički sliježe ramenima naš sugovornik u KB Dubrava. Pognute glave, preklinje nas da mu zaštitimo identitet zbog svega što ima za reći. Ispričao nam je što se u Dubravi sve događa od ožujka, kada je odlučeno da jedan njezin dio bude Covid bolnica.</p><p>- Smijenjen je ravnatelj bolnice i Upravno vijeće koje čitavo ovo vrijeme zapravo nije niti moglo ništa činiti, jer je sve odluke ministar Beroš prepustio koordinacijskom tijelu na čelu sa dr. <strong>Ivicom Lukšićem</strong>. Zato je stara uprava samo žrtveno janje. Trebalo je pronaći krivca za sve strahote koje se ovdje događaju - kaže naš sugovornik. Dodaje kako je nedavno ministar <strong>Vili Beroš</strong> organizirao sastanak s ravnateljima svih bolnica u Zagrebu i zagrebačkom prstenu na kojem je predložio da svaka od njih podnese dio tereta sa Covid bolesnicima. Na kraju je stavio na glasovanje prijedlog da svaka bolnica uzme dio pacijenata ili, da većina njih ide u KB Dubrava. Gotovo svi ravnatelji glasali su za Dubravu - niže naš liječnik. Strategija za Dubravu, kaže, mijenja se svaki dan.</p><p>- Prije tjedan dana nam je rečeno da ako se popune tri postojeća odjela za Covid, daljnji bolesnici idu u šatore, a onda u Arenu. Već drugi dan u pola pet poslijepodne stigao je mail da se isprazni internistička strana za Covid u glavnoj strani. Planovi se stalno mijenjaju, a mi gubimo vrijeme na to. Covid bolesnici, smatra, dobivaju drugorazrednu skrb, zato što cijeli Covid odjel ima smo dva infektologa. Jedan je umirovljen i radi četiri sata, kao i drugi koji radi na pola radnog vremena.</p><p>-Ne liječe ih infektolozi, nego internisti različitih profila i anesteziolozi. To nije dobro. U prostoru dosadašnje Hitne pomoći smješteni su Covid pacijenti u nešto boljem stanju, ali tu postoje samo dva toaleta. Dvije do tri sestre moraju, ako neki pacijent ima proljev, pridržavati ga do toaleta i natrag.</p><p>A općenito je premalo sestara. Na svakih 40 pacijenata rade dva liječnika i tri medicinske sestre. S tim se više ne možemo boriti- priznaje naš sugovornik. A djelatnici KB Dubrava u petak su u podne spontano izašli ispred bolnice. Mirnim prosvjedom poručili su da više ne mogu i protive se da cijela Dubrava bude Covid bolnica.</p><p>- Mi za to niti imamo uvjete, niti osoblje, niti potrošni materijal. Ništa što je obećano nije došlo. Najviše nam fali sestara, tehničara i liječnika jer ipak na kraju krajeva tim pacijentima treba pomoć, treba ih liječiti, donijeti obrok, ali nema tko - kaže medicinska sestra <strong>Verica Šeb.</strong></p>