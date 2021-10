Predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva Miroslav Venus rekao je za Dnevnik Nove TV da cjepiva protiv koronavirusa definitivno štite te da je neprijeporno dokazano u visokom postotku od težih oblika i od smrti, ali u nešto manjem obliku od zaraze.

- Nisu samo cjepiva bitna. Ona su bitna karika, ali gdje su sve ostale epidemiološke mjere kojima pričamo već više od godinu i pol? U kombinaciji s tim mjerama i cijepljenje postići ćemo rezultat - rekao je Venus.

Osvrnuo se i na izjave Gordana Lauca rekavši da takve izjave izrazito štete.

- Ljudi su zbunjeni. Mi svakodnevno cijepimo, ljudi nam dolaze i interesiraju se. Naravno da ih ovo sve zbunjuje. Ja sam uvijek za to da se znanstvenici međusobno sukobe, ali nisam za to da izlaze van s tim kontradiktornim tezama jer to zbunjuje ljude - smatra.

Kaže da je propuštena prilika za stjecanje kolektivnog imuniteta.

- Mi smo propustili povijesnu priliku za kolektivni imunitet. Sad se dogodila mutacija, dogodio se delta soj koji je izrazio zarazan i naravno da su i ti postotci niži - rekao je.

Kada je riječ o širenju upotrebe COVID potvrda, Venus kaže da se treba gledati gdje su najveća žarišta.

- Ako su žarišta, na primjer, noćni klubovi, onda ih tamo treba koristiti. No to nas vraća na pitanje – držimo li se sada COVID potvrde koje su u upotrebi ili ih izbjegavamo? Pridržavamo li se mi mjera? Naravno da trebaju strože kontrole i u nekim situacijama treba i penalizacija. Ja sam liječnik i za edukaciju sam, ali u nekim je situacijama treba pokazati oštrinu - kazao je Venus.

Slikovito je odgovorio na pitanje o dnevnom broju preminulih od koronavirusa.

- Mi kao da smo počeli pisati recke. Zamislite da izgori u nekoj stambenoj zgradi 23 ljudi ili da se surva autobus s 23 osobe, i to svaki dan. Pa mislim da bi svi skakali. A ovako to samo nekako predbilježimo - zaključio je.