Od jučer nisam spavao, ljudi me zovu i plaču mi na telefon.Tješim ih i pokušavam što prije stići do njih, ali ne mogu brže od ovog, rekao je Emil Ivezić (42). Kad smo ga zvali, taman je vozio iz Zadra prema Glini kamione pune kamp kućica koje je odlučio pokloniti i besplatno prevesti do onih koji su u potresu ostali bez krova nad glavom.

- Vlasnik sam nautičke firme i imao sam nekoliko kamp kućica. Objavio sam na Facebooku da ih poklanjam i tada su mi se i ostali kolege koji se bave istim poslom kao ja, javili da će i oni pokloniti svoje. Potom sam kupio još par kućica da ih imamo što više. Tako ih sada imamo 20 i to će biti dovoljno za 10 do 15 obitelji - rekao je Emil.

Ima i svoje kamione kojima je sve odvezao. Ostatak ekipe koja dolazi iz Istre sačekao je u Karlovcu kako bi svi zajedno išli put Gline. Dodao je da imaju dogovor s članovima civilne zaštite koji ih čekaju na ulazu u Glinu. Od tamo će kućice ići ravno k onima kojima su najpotrebnije. Ivezić je poručio da su kućice rabljene, ali potpuno ispravne i komforne.

Neke imaju četiri metra, neke sedam, a u najveću može stati i devetero ljudi. Inače koštaju od 1000 do 3000 eura, a Ivezić poziva kolege diljem Hrvatske i sve oni koji mogu da ih kupe još i pošalju u razorena područja.

- Dobro je da ljudi imaju hrane i vode, ali što će im sve to ako padne snijeg, a oni ne budu imali krov nad glavom. Za komad kruha se uvijek mogu snaći, ali sad im je najpotrebniji smještaj, toplo i sigurno mjesto na kojem mogu biti - kaže samaritanac Ivezić koji je inače iz Zagreba.

Građani Poreštine organizirali su se i odmah krenuli u akciju prikupljanja transporta kućica i kampera a zahvaljujući angažmanu vučne službe Bernobić, Auto kampa Polidor, i Grada Poreča tijekom dana je na put prema Sisačko-moslavačkoj županiji krenuo konvoj. Grad Poreč i mnogi sugrađani odazvali su se apelu. Točno u podne ispred dvorane Žatika krenuo je konvoj od devet kamiona, osam jeepova i dva kombija.

Iz Grada Poreča navode kako je porečki gradonačelnik Loris Peršurić kontaktirao gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića, izrazio mu podršku u ime cijelog Poreča te ponudio pomoć između ostalog i u smislu operative s obzirom na kritičnu situaciju.

- Sve su to donacije građana s cijele Poreštine i šire, a pomoć i dalje prikupljaju porečki Crveni križ, mjesni odbori kao i brojne udruge i inicijative. Ovo je nezapamćena tragedija. Minimalno što možemo učiniti je pomoći ljudima čiji su domovi stradali, koji su prestravljeni i čije strahote, na žalost, još nisu gotove - poručio je gradonačelnik Peršurić dodavši kako su brojni građani, udruge, klubovi razni prijevoznici s područja Poreča ponudili razne oblike pomoći.

- Trenutno je na putu devet kamiona, svaki vuče po dvije prikolice, 8-9 jeepova i dva kombija. To je prva tura, imamo još nekih četrdeset kućica za Glinu - poručio je Denis Bernobić dodavši kako su kućice opremljene, pune potrepština, deka i pokrivača te kako su se javili i gosti koji svake godine borave u Poreču koji poklanjaju kamp prikolice za žitelje u potresu stradale županije.