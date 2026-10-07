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MILE DOBIO PODRŠKU

Lobisti iz Trumpova kruga savjetovali Dodika pred izbore

Piše HINA,
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Lobisti iz Trumpova kruga savjetovali Dodika pred izbore
Mrkonjić Grad: Vučić, Porfirije i Dodik na obilježavanju Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
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Dodik se u izbornoj noći, kada je postao jasno da njegovi kandidati pobjeđuju u utrci za člana Predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske, javno zahvaljivao Trumpu baš kao i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu

Dvojica važnih operativaca bliskih administraciji predsjednika SAD-a Donalda Trumpa boravili su u Banjoj Luci uoči općih izbora održanih u BiH 4. listopada s ciljem da osiguraju pobjedu kandidata stranke Milorada Dodika, objavio je list The New York Times.

Dodik se u izbornoj noći, kada je postao jasno da njegovi kandidati pobjeđuju u utrci za člana Predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske, javno zahvaljivao Trumpu baš kao i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu koji mu je potporu dao tri dana uoči izbora.

Prema navodima koje iznos NYT, te bi zahvale mogle biti povezane s činjenicom da su Dodikovom Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) pomagali James Blair i Chris LaCivita. Oni su navodno davali savjete kako voditi kampanju i osigurati pobjedu, tvrde za američki list četiri neimenovane osobe koje su s tim bile upoznate.

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Sve se povezuje s višegodišnjim nastojanjima Dodika i njegovih ljudi da preko lobističkih tvrtki u SAD osiguraju veze s Trumpovom administracijom a najveći uspjeh kojega su ostvarili je ukidanje američkih sankcija političkom vrhu RS u listopadu 2025.   

Ranije ove godine u Banjoj Luci je boravio sin američkog predsjednika Donald Trump Jr. a u rujnu se Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH koja je upravo izborila još jedan četverogodišnji mandat na toj poziciji, sastala u Bijeloj kući sa utjecajnom Susie Wiles, predstojnicom ureda aktualnog predsjednika SAD-a.

Prema informacijama The New York Timesa, taj je sastanak organizirao Alex Garcia, lobist ranije angažiran u Trumpovoj predsjedničkoj kampanji.

Njegova tvrtka zastupa interese RS u SAD-u uz mjesečnu naknadu od 35 tisuća dolara.

Blair i LaCivita nisu dio tog lobističkog kruga no navodno su za savjetničke usluge svaki od njih dvojice dobili stotine tisuća dolara.

Blair je svojedobno bio politički direktor Trumpove predsjedničke kampanje 2024. godine a LaCivita također dio tog tima. Sada djeluju kao aktivisti MAGA Inc., političkog odbora za prikupljanje sredstava za potporu Trumpu i njegovim kampanjama.

"Ovaj angažman predstavlja najnoviji primjer kako Trumpovi savjetnici zarađuju surađujući s političarima krajnje desnice u inozemstvu koji nastoje pridobiti naklonost američkog predsjednika istodobno prkoseći međunarodnoj zajednici", piše NYT.

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