'Izbor Darijane Filipović je i pobjeda Plenkovića. BiH se vratila na tvorničke postavke'

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović proglasio je u nedjelju navečer Darijanu Filipović hrvatskom članicom Predsjedništva BiH. Darijana Filipović je osvojila više od 107.000 glasova i postala nova hrvatska članica Predsjedništva BiH uvjerljivo ispred protukandidata Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte Željka Komšića i Zdenka Lučića kandidat kojega je poduprla hrvatska oporbena petorka

Sarajevo: Predizborni skup HDZ-a BiH, Darijana Filipović kandidatkinja za članicu Predsjedništva BiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Čović je u izbornom stožeru HDZ-a BiH u Mostaru istaknuo kako je njegova stranka pobijedila u svim županijama u kojima živi većinski hrvatsko stanovništvo.

Bošnjački član Predsjedništva je Denis Bećirović koji je pobijedio Bakira Izetbegovića. Od EU je zatražio da pomogne BiH jer se vrijednosti Unije brane i u toj zemlji.

- BiH može biti balkanska Švicarska a Beograd i Zagreb pozivam da se prema državi BiH odnose s uvažavanjem, bar onako kako se Berlin, Pariz i Rim odnose prema Švicarskoj - kazao je Bećirović.

Što se tiče Republike Srpske, predsjednik stranke SNSD Milorad Dodik, koji se nije mogao kandidirati na ovim izborima, ali je bio najistaknutiji lik kampanje, ubrzo je nakon objave rezultata sinoć proglasio pobjedu na svim razinama vlasti u Republici Srpskoj. Tako u Predsjedništvo BiH opet ulazi Željka Cvijanović, kojoj će to biti njezin drugi mandat u toj instituciji. Predsjednik Republike Srpske bit će SNSD-ov Savo Minić.

Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević epilog izbora vidi kao diplomatsku pobjedu premijera Plenkovića.

- Iznenadio me redoslijed kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Činilo mi se da će Slaven Kovačević biti treći na tom popisu. To se može tumačiti tako da je Zdenko Lučić možda za većinu Hrvata imao preradikalnu retoriku prema Bošnjacima. Biranje Darijane Filipović je iskaz jedne umjerenije politike. Ovi izbori su pokazali da HDZ i HDZ BIH imaju usklađene politike, očito je da se ipak u većoj mjeri oslanjaju na EU i mogući utjecaj Hrvatske kroz institucije EU na članove Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Taj odbor daje političke smjernice Visokom predstavniku. To je svojevrsna diplomatska pobjeda Andreja Plenkovića - rekao nam je Božo Kovačević i dodao da bi moglo doći do smirivanja djela napetosti među Hrvatima i Bošnjacima.

Foto: Denis Kapetanovic

- Činjenica da su hrvatskog člana Predsjedništva BiH izabrali glasovi etničkih Hrvata mogla bi privremeno dovesti do smirivanja napetosti između Bošnjaka i Hrvata i prekinuti izostanak komunikacije između predsjednika Hrvatske i Predsjedništva BiH, što je bio slučaj u doba Željka Komšića, a to je bilo pogrešno - rekao je.

- Zanimljiva je situacija kod Bošnjaka. Stranka SDA osvojila je više glasova na parlamentarnim izborima, nego njen predsjednik Bakir Izetbegović na predsjedničkim izborima. Pritom je sudjelovalo više stranaka nego što je bilo predsjedničkih kandidata. Ja to vidim kao signal da birači više ne žele da Izetbegović bude predsjednik SDA, tako čitam rezultate izbora - rekao je Kovačević.

- Na razini državnog parlamenta najizglednija je kombinacija SDA, HDZ BIH I SNSD koji su i 90-ih formirali vlast (U 90-ima SDS), ali s obzirom na iskustvo prethodnih mandata ne treba isključiti i drugačije rasplete - rekao je Kovačević pa prokomentirao glasovanje po etničkom ključu.

- Pojavile su se izjave o kraju ideje građanske BiH, ali Bećirović nije kandidat SDA, on je iz SDP-a i kandidat još nekolicine drugih stranaka. Neovisno o imenima stranaka, jasno je da se u BiH velika većina građana opredjeljuje na etničku pripadnost. To je dio povijesnog naslijeđa, ali je prenaglašeno iskustvima 90-ih godina, ali i nesretnog rješenja ustavnih rješenja BiH. Amerikanci koji su imali presudnu riječ 90-ih htjeli su postići aranžman što je moguće prije i rezultat toga je neriješeno pitanje etničkih odnosa u BiH. Bećirović je sinoć Švicarsku spomenuo kao uzor za unutarnje političko rješenje BiH. To treba pozdraviti, ali kantonalno uređenje koje postoji u Federaciji, ne postoji u Republici Srpskoj. Tu se opet vraćamo na ključnu stvar, ne može se pitanje statusa Hrvata u Bih riješiti samo dogovorom Bošnjaka i Hrvata u Federaciji, nego treba tražiti rješenje za BiH u cjelini, a tome se Republika Srpska suprotstavlja. Njima odgovora da se svađaju Bošnjaci i Hrvati, a da se njih ne dira - rekao je Kovačević.

- U trenutačnim okolnostima BiH je stabilnija kada svaki narod glasa za stranke s nacionalnim predznakom, nego građansko uređenje cijele BiH. I nestabilnost u svijetu je na neki način primorala građane BiH da sigurnost traže u svojim etničkim opcijama. Vidjeli ste da se Dodik izravno poziva na Donalda Trumpa. Dodik svaku priliku koristi kako bi pokazao da odcjepljenje Republike Srpske ima međunarodno uporište. Zato je razumljivo da se i drugi opredjeljuju onako kako im je najjednostavnije, a to je svoji sa svojima. Ovo je svojevrsni povratak BiH na tvorničke postavke, iako je utjecaj SDP-a BiH prilično velik. Možemo reći da je došlo do političke diferencijacije kod Srba i Bošnjaka, a ovi izbori, pogotovo izbori za Predsjedništvo BiH bili su najava moguće političke diferencijacije i kod Hrvata. Tu postoji bitna razlika, Hrvati su frustrirani jer nemaju svoj prostorni entitet, Srbi ga imaju, a Bošnjaci očito cijelu Federaciju smatraju svojim entitetom - govori Božo Kovačević.

- Što se tiče hrvatskog entiteta, vraćamo se na Washingtonski sporazum Izetbegovića i Tuđmana kojim je uspostavljena Federacija Hrvata i Bošnjaka. Uspostavom Federacije prije kraja rata je potencirana i uspostava srpskog entiteta u BiH. Washingtonski sporazum je podrazumijevao pravo Federacije BiH da uđe u konfederalni odnos s Hrvatskom - zaključio je Božo Kovačević.