<p>Ministar zdravstva Vili Beroš otkrio je hoće li brzi testovi za korona virus biti dostupni za sve građane.</p><p>"Brzi testovi se koriste dilje Europe i svijeta i Hrvatska u tome ne zaostaje. Određeni brzi antigenski testovi već su validirani u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i od utorka bi trebali krenuti u upotrebu. Ono što testovi i validacija pokazuju je da oni jesu relevantni, ali ne u svim okolnostima.</p><p>Ono što u ovom trenutku struka smatra je da su relevantni u slučajevima kada ljudi imaju simptome. Kada oni pokažu pozitivan nalaz, on zaista i je pozitivan, ali kada pokažu negativan nalaz to ne mora nužno značiti da je nalaz negativan te će se takvi bolesnici upućivati na PCR testiranje koji i dalje ostaje zlatni standard. Ipak, s obzirom na gužve, smatramo da ovim testom možemo ubrzati proces za 25 do 30 posto", rekao je Beroš za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3917118/beros-za-rtl-najavio-novi-val-seroloskih-ispitivanja-lockdown-nista-od-toga-od-utorka-brzi-testovi-u-hzjz/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Od utorka će se građani moći testirati nakon određenih provjera.</p><p>"Svi građani koji imaju simptome proći će određeni probir gdje će na osnovnu simptomatologije biti određeni za mogućnost brzog antigenskog testiranja", poručio je Beroš.</p><p>Ministar poručuje da će HZZO vrlo brzo formirati cijene za testove.</p><p>"Dok prvi dođu i saznamo njihovu realnu cijenu, HZZO će formirati cijenu i plaćati tu uslugu za hrvatske građane", izjavio je Beroš.</p><p>Neke su se države, primjerice Slovačka, odlučile za strategiju testiranja cijele nacije brzim testovima.</p><p>"To je jedna od opcija. Slovački premijer je nedavno sam reako da će to biti test za čitavu Europu te da će oni svoje rezultate podijeliti s čitavom Europom. Naši epidemiolozi ne zagovaraju tu opciju, ali je potpuno jasno da ćemo na temelju njihove analize dobiti dobiti određene podatke koje treba sagledavati u određenom kontekstu. U svakom slučaju zanimljiv pokušaj evaluacije stanovništva. Naša struka sprema serološko testiranje određenog dijela populacije da vidimo koliko je stanovnika Hrvatske bilo u kontaktu s virusom", poručio je Beroš.</p><p>Rekordne brojke zaraženih i sve više onih koji čekaju rezultate svojih testova ne čudi ministra.</p><p>"To je zabrinjavajuća, ali realna situacija. Svi daju svoj maksimum, međutim, tako je kako je. Postoje tri relevantna mjest za obradu tih testova u Zagrebu i nažalost gužve su velike. Usprkos tome, vjerujem da će to biti dovoljno elemenata da se situacija drži pod kontrolom", rekao je Beroš i dodao kako je lockdown kakav je sve više prisutan u europi zadnja opcija:</p><p>"To je zadnja opcija, mislim da ona nije realna. Svaki dan epidemiološka sturka i Stožer komparativno evaluira zemlje u Europi. Neke su uvele lockdown i prije 15 dan i rezultati su izostali, kao u Nizozemskoj i Belgiji. Mislim da je jedan adekvatan balans između očuvanja gospodarskih aktivnosti i maksimalnog čuvanja zdravlja i života ono što je u stvari optimum".</p>