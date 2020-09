'Lockdowna neće biti, o virusu znamo više nego u ožujku'

Čak i ako broj zaraženih u jesen naglo poraste, neće biti zatvaranja, a njemački ministar odbacio je i mogućnost ponovnog uvođenja potpune zabrane posjeta domovima za njegu starijih i nemoćnih osoba

<p>S današnjim spoznajama ne bismo više zatvorili frizerske salone i trgovine, izjavio je početkom tjedna savezni ministar zdravstva Jens Spahn i time pokrenuo raspravu u medijima i na društvenim mrežama.</p><p>Ministar zdravstva Jens Spahn (CDU) je također naglasio da se u ožujku o virusu malo znalo, pa su zato i bile donesene drastične odluke. Drugim riječima, prema današnjim saznanjima lockdown nije bio nužan u takvom strogom obliku. A ta ministrova izjava znači da ga u Njemačkoj više neće biti čak ni ako u jesen broj zaraženih naglo poraste. On je isključio i mogućnost ponovnog uvođenja potpune zabrane posjeta domovima za njegu starijih i nemoćnih osoba.</p><p>Građani su naučili „kako se možemo zaštititi bez uvođenja tih mjera“, rekao je ministar Spahn. I istaknuo da su za zaštitu prije svega nužne maske, ali i održavanje distance i pridržavanje higijenskih mjera, javlja <a href="https://www.dw.com/hr/njema%C4%8Dki-ministar-zdravstva-lockdown-je-bio-previ%C5%A1e-drasti%C4%8Dan-ali/a-54830565" target="_blank">DW</a>.</p><p>On je pozvao Nijemce da jesenski i zimski odmor provedu u Njemačkoj, jer se, kako je rekao, pokazalo da „određeni načini putovanja i odmora donose rizike i infekcije u Njemačku".</p><h2>Podijeljene reakcije</h2><p>Stefan Genth iz Saveza trgovine je to nazvao „dobrom viješću“ i dodao: „Novi lockdown sa zatvaranjem trgovina mnogi trgovci ne bi financijski preživjeli.“ Ingrid Hartges iz Njemačkog saveza hotelijera i ugostitelja je pozdravila ministrovu iskrenost i dodala da ono što vrijedi za trgovce i frizere mora vrijediti i za hotele i restorane.</p><p>No u strankama Unije, čiji je član i Jens Spahn, još uvijek vlada velika skepsa. I kancelarka Angela Merkel (CDU) i bavarski premijer Markus Söder (CSU) i dalje zahtijevaju što veći oprez i ograničenja. No Spahn je dobio i podršku, među ostalim od stranačkog kolege saskog premijera Michaela Kretschmera: „S današnjim saznanjima bismo prije nekoliko mjeseci drugačije odlučili. Pa i danas odlučujemo drugačije. Mi smo naučili lekcije iz pandemije.“ Kretschmer je također pohvalio ministra zdravstva jer, kako kaže, „iz njegovog priznanja je vidljivo da su mjere, koje su sada još nužne, promišljene i razborite."</p><p>Mišljenja onih koje su drastične mjere u proljeće najteže pogodile su podijeljena. Na društvenim mrežama i u medijima za riječ su je javili brojni vlasnici frizerskih salona. Za neke je ministrova izjava stigla prekasno: oni su ogorčeni jer se još uvijek bore za preživljavanje. No većina ih ima razumijevanja za odluke donesene na početku pandemije jer, kako uglavnom kažu, tada stvarno nitko nije mogao znati što je ispravno a što ne.</p><h2>Stabilna situacija</h2><p>Nakon izbijanja pandemije u ožujku njemačka vlada je odmah uvela najstrože mjere jer se bojala nekontroliranog širenja virusa i fatalnih posljedica kao što su deseci tisuća mrtvih i kolaps zdravstvenog sustava.</p><p>Praktički preko noći su zatvorene sve trgovine koje ne prodaju živežne namirnice, frizerski i drugi saloni, ugostiteljski objekti. Od 17. ožujka bili su zabranjeni ili u najboljem slučaju najstrože ograničeni posjeti u domovima za njegu starijih i nemoćnih osoba.</p><p>Trenutačno je situacija u Njemačkoj stabilna i nema naznaka nekog „drugog vala“. Na intenzivnoj njezi je oko 250 pacijenata, kod svih ostalih su simptomi takvi da nije potrebno bolničko liječenje. Broj mrtvih je već mjesecima relativno mali. I u staračkim domovima je pandemija pod kontrolom.</p>