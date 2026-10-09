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VATROGASCI OSTAJU NA TERENU

Lokalizirali požar u Metisu, ali Puljanima rekli da ostanu kod kuća i da ne otvaraju prozore

Piše Ivan Hruškovec,
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Lokalizirali požar u Metisu, ali Puljanima rekli da ostanu kod kuća i da ne otvaraju prozore
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Foto: Čitatelj 24sata
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Vatrogasci će tijekom noći nastaviti s gašenjem i nadzorom požarišta, a dim će se dizati sve dok požar ne bude u potpunosti ugašen.

Požar koji je u petak navečer izbio na području odlagališta Metis u Puli lokaliziran je u 21.45 sati, izvijestili su iz Grada Pule. Vatrogasci će tijekom noći nastaviti s gašenjem i nadzorom požarišta, a dim će se dizati sve dok požar ne bude u potpunosti ugašen.

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Gori na deponiju u Puli, čuju se eksplozije: 'Ostanite u kućama i zatvorite prozore...' VIDEO
Gori na deponiju u Puli, čuju se eksplozije: 'Ostanite u kućama i zatvorite prozore...' | Video: Čitatelj 24sata

Grad Pula ponovno je pozvao građane na oprez. Stanovnicima mjesnog odbora Šijana preporučuje se da ostanu u svojim kućama i ne otvaraju prozore dok se situacija ne smiri.

BUKTINJA U ISTRI VIDEO Zapovjednik vatrogasaca o požaru deponija u Puli: 'Gore deseci tona otpada, borimo se'
VIDEO Zapovjednik vatrogasaca o požaru deponija u Puli: 'Gore deseci tona otpada, borimo se'

Podsjetimo, požar je izbio u petak navečer, a s područja Metisa širio se gust crni dim. Mještani okolnih naselja prijavljivali su i eksplozije, dok su vatrogasci na teren izašli s 11 vozila i 25 vatrogasaca.

Prema riječima zapovjednika pulskih vatrogasaca Ivice Rojnića, gorio je rasuti otpad koji je čekao na prešanje. Riječ je o nekoliko desetaka tona otpada, a u Metisu se u tom trenutku nalazilo i nekoliko stotina tona otpada namijenjenog obradi.

Pula: Požar u Metisu pod kontrolom
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Foto: Čitatelj 24sata

Vatrogascima su u gašenju pomogli i djelatnici Metisa, koji otpad razmiču grajferima kako bi se mogao natapati vodom i sanirati.

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