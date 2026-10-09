VIDEO Zapovjednik vatrogasaca o požaru deponija u Puli: 'Gore deseci tona otpada, borimo se'

Opet gori. Pa dokle više, pitaju se mještani naselja kraj odlagališta Metis u Puli, a gdje je u petak navečer buknuo veliki požar. Mještani kažu i kako se čuju eksplozije.

Zbog velikog požara su iz Grada Pule pozvali mještane Šijane, Velog Vrha i Štinjana da zbog gustog, crnog dima, koji se širi, ne izlaze iz svojih kuća. Veliki plamen i gusti dim uzbunio je i stanovnike najvećeg istarskog grada, a vatrogasne sirene odjekuju po gradu.

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Mještani okolnih mjesta u nevjerici su gledali kako visoki plamen guta rasuti otpad i oštećuje strojeve u Metisu. Vatrogasci su imali pune ruke posla, a kako doznajemo, čim je stigla dojava, na teren je izašlo 25 vatrogasaca s 11 vozila.

- Dim ide prema gradu i zato su mještani lokalnih naselja zamoljeni da ostanu kod svojih kuća. Nema ozlijeđenih i požar ne prijeti kućama uokolo. Nema opasnosti od širenja, ali gori ogromna količina otpada koji je stigao u obradu u Metis. Gori nekoliko desetaka tona, a u Metisu trenutno ima nekoliko stotina tona otpada. Gori rasuti otpad koji je čekao na prešanje - kaže zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.

Radi se punom parom, a vatrogasci su uprli sve snage. Požar gase i posebnom pjenom.

- Djelatnici Metisa razmiču otpad grajferima, a on se onda natapa vodom i sanira. Dojava nam je stigla u 18.36 sati, a nakon minutu smo izašli iz vatrogasne postrojbe i na mjesto požar stigli u manje od pet minuta. Nitko nije ugrožen, a to je najvažnije. Ne prijeti širenje požara, a uskoro se nadamo da ćemo ga staviti po kontrolu - rekao je Rojnić.