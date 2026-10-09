Obavijesti

News

Komentari 10
BUKTINJA U ISTRI

VIDEO Zapovjednik vatrogasaca o požaru deponija u Puli: 'Gore deseci tona otpada, borimo se'

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Zapovjednik vatrogasaca o požaru deponija u Puli: 'Gore deseci tona otpada, borimo se'
10
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako je rekao zapovjednik Rojnić, vatrogasci za sad požar drže pod kontrolom, a pomažu i djelatnici Metisa. Iz Grada su pozvali građane da zatvore prozore i ne izlaze van zbog gustog dima koji se širi

Opet gori. Pa dokle više, pitaju se mještani naselja kraj odlagališta Metis u Puli, a gdje je u petak navečer buknuo veliki požar. Mještani kažu i kako se čuju eksplozije.

Zbog velikog požara su iz Grada Pule pozvali mještane Šijane, Velog Vrha i Štinjana da zbog gustog, crnog dima, koji se širi, ne izlaze iz svojih kuća. Veliki plamen i gusti dim uzbunio je i stanovnike najvećeg istarskog grada, a vatrogasne sirene odjekuju po gradu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gori na deponiju u Puli, čuju se eksplozije: 'Ostanite u kućama i zatvorite prozore...' VIDEO
Gori na deponiju u Puli, čuju se eksplozije: 'Ostanite u kućama i zatvorite prozore...' | Video: Čitatelj 24sata

Mještani okolnih mjesta u nevjerici su gledali kako visoki plamen guta rasuti otpad i oštećuje strojeve u Metisu. Vatrogasci su imali pune ruke posla, a kako doznajemo, čim je stigla dojava, na teren je izašlo 25 vatrogasaca s 11 vozila.

- Dim ide prema gradu i zato su mještani lokalnih naselja zamoljeni da ostanu kod svojih kuća. Nema ozlijeđenih i požar ne prijeti kućama uokolo. Nema opasnosti od širenja, ali gori ogromna količina otpada koji je stigao u obradu u Metis. Gori nekoliko desetaka tona, a u Metisu trenutno ima nekoliko stotina tona otpada. Gori rasuti otpad koji je čekao na prešanje - kaže zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.

Pula: Požar u Metisu pod kontrolom
10
Foto: Čitatelj 24sata
GRAD POSLAO UPOZORENJE VIDEO Gori na deponiju u Puli, čuju se eksplozije: 'Ostanite u kućama i zatvorite prozore...'
VIDEO Gori na deponiju u Puli, čuju se eksplozije: 'Ostanite u kućama i zatvorite prozore...'

Radi se punom parom, a vatrogasci su uprli sve snage. Požar gase i posebnom pjenom.

- Djelatnici Metisa razmiču otpad grajferima, a on se onda natapa vodom i sanira. Dojava nam je stigla u 18.36 sati, a nakon minutu smo izašli iz vatrogasne postrojbe i na mjesto požar stigli u manje od pet minuta. Nitko nije ugrožen, a to je najvažnije. Ne prijeti širenje požara, a uskoro se nadamo da ćemo ga staviti po kontrolu - rekao je Rojnić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo
ISTRAŽITELJI IDU DALJE

USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo

Kako neslužbeno doznajemo, novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca.
Šincek je računao da će ga Dodić zaštititi: 'Zašto nitko nije zvao Draša, ni Pero, ni Paško...'
ZLATAREVO 'ZLATO'

Šincek je računao da će ga Dodić zaštititi: 'Zašto nitko nije zvao Draša, ni Pero, ni Paško...'

Snimljeni razgovori pokazuju kako je Šincek računao na zaštitu od istrage od Dodića, ali i Pere. Dodići su dolazili u Gospić, a vozači spominju Francisku kao nekoga tko više ne može spasiti Šinceka nakon inspekcije
Tko je uhićeni Paško Dodić, koje su mu veze i zašto je uz silno bogatstvo išao zakapati otpad?
PAD MOĆNOG ZLATARA

Tko je uhićeni Paško Dodić, koje su mu veze i zašto je uz silno bogatstvo išao zakapati otpad?

Paško Dodić i supruga Franciska nisu trebali posao s otpadom da bi osigurali egzistenciju. Kum mu je Zdravko Mamić, bio je dobar s bivšim glavnim inspektorom Mikulićem, gradi ranč milijunaša s uglednicima....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026