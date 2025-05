Lokalni izbori su sve bliže: HDZ ima najviše lista bez dovoljno žena, nekima prijete i kazne

Od 2.060 kandidacijskih lista, s koliko će se birati članovi županijskih skupština te gradskih i općinskih vijeća, na njih 339, što je oko jedne šestine, nije poštovano načelo ravnomjerne zastupljenosti muškaraca i žena, pa njihovim predlagateljima prijete novčane kazne.

Zakon kaže da zastupljenost jednog spola na listi ne smije biti niža od 40 posto. To pak znači da, ako se radi o listi s koje se bira vijeće od sedam vijećnika, na njoj, najmanje moraju biti tri muškarca, odnosno žene, ako se radi o vijeću od devet članova, četiri moraju biti muškarci, odnosno žene, a ako se radi o vijeću, odnosno skupštini, koje ima 47 vijećnika, a takve su, primjerice, skupština Splitsko-dalmatinske županije i Grada Zagreba, tada na njoj mora biti najmanje 19 muškaraca, odnosno žena.

Liste ostaju u igri, predlagateljima prije novčane kazne

Listama koje nisu ispunile taj zahtjev, to nije zapreka da sudjeluju na izborima, no njihovim predlagateljima, političkim strankama i biračima, prijete novčane kazne. One iznose od 5.308,91 eura, kad se radi o izborima za gradska vijeća i županijske skupštine, odnosno 2.654,46 eura kad je riječ o izborima za članove općinskih vijeća.

Brojke pokazuju da od 137 lista, koliko je podnijeto za županijske i zagrebačku Gradsku skupštinu, na njih 14 nema dovoljno žena, odnosno muškaraca, od 663 liste za gradska vijeća nema ih dovoljno na 85, a od 1290 lista za općinska vijeća nema ih dovoljno na 240.

Gledano po županijama, najviše lista s manjkom žena, odnosno muškaraca, je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, čak 58, zatim u Zadarskoj (39), Osječko-baranjskoj (32), Dubrovačko-neretvanskoj (28), Primorsko-goranskoj (27) županiji itd.

HDZ ima najviše listi bez dovoljno žena, odnosno muškaraca

Gotovo dvije trećine lista s manjkom žena, odnosno muškaraca, predložio je HDZ, samostalno ili u koaliciji.

Iako na većini tih listi nema dovoljno žena, na nekima nema dovoljno ni muškaraca. Slučaj je to s HDZ-ovim listama za općinska vijeća Dekanovca i Kamanja, na kojima su po dva muškarca i po pet žena, te sa onima za vijeća općina Jelenje i Čavle na kojima je po pet muškaraca i po osam žena.

Na nekim HDZ-ovim listama nema ni jedne žene, primjerice, u općinama Kolan, Ražanac, Drenje, Unešić, Orle, ali i u gradu Novom Marofu, svih 15 kandidata na listi su muškarci.

Dovoljan broj žena HDZ nema na listama za gradska vijeća Hvara, Imotskoga, Kaštela, Sinja, Trilja, Trogira itd.

Iako u sastavljanju lista SDP primjenjuje tzv. zip model koji jamči jednak broj žena i muškaraca, za lokalne izbore stranka taj model nije uspjela osigurati na desetak listi.

Manjak jednog, odnosno drugog spola, utvrđen je i na listama Domovinskog pokreta, HSS-a, HNS-a, Mosta, NL Tomislava Jonjića, stranaka LiPO, Centar, HSP, Možemo itd.

Liste na kojima nema dovoljno muškaraca

Kada je riječ o listama na kojima su muškarci u manjini, slučaj je to sa SDP-ovom listom u Svetom Ivanu Zelini, od ukupno 15 kandidata, deset su žene, a pet muškarci.

Na listi Možemo za gradsko vijeće Korčule devet je žena, četvorica muškaraca. Dovoljno muškaraca nema ni na HSLS-ovoj listi za općinsko vijeće Bebrine, DP-ovoj za općinsko vijeće Sibinja, listi DOMiNO-a za općinsko vijeće Antunovca, HSP-ovoj u Dicmu, listi stranke Centar za gradsko vijeće Dubrovnika na kojoj je 14 žena i sedmorica muškaraca.

I nezavisne, odnosno liste grupe birača, podbacile su na ovom polju, na njih 60-ak, nema dovoljno žena, odnosno muškaraca.

Zbog tih nedostataka, strankama i biračima koje su predložile te liste prije novčane kazne. Iako je praksi dug put dok im sudovi ne izreknu kazne, ohrabrujuće je da ih, ipak, izriču.