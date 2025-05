Lokalni izbori: U četiri velika grada na kampanju potrošeno dodatnih 200.000 eura

Kandidati koji su ušli u drugi krug lokalnih izbora morali su DIP-u do 24. svibnja predati drugo izvješće o troškovima i donacijama, koji pokazuju da je u četiri velika grada - Zagrebu, Splitu, Rijeci i Zadru, od 10. svibnja potrošeno dodatnih 199.357 eura. Nakon što su svi kandidati na lokalnim izborima morali predati prva financijska izvješća o troškovima kampanje i primljenim donacijama do 10. svibnja, tjedan dana uoči prvog kruga izbora, ponovno su to dužni bili napraviti oni koji su ušli u drugi krug - njih 240. Rok za predaju izvješća bio je do 24. svibnja. U četiri velika grada - Zagrebu, Splitu, Rijeci i Zadru - osmero je kandidata u razdoblju između predaje dva izvješća potrošilo dodatnih gotovo 200.000 eura. Neki su počeli trošiti na kampanju već od siječnja, neki malo kasnije, a do sada je ta osmorka ukupno potrošila gotovo 400.000 eura.

Tomašević potrošio najviše, donacije od privatnih osoba

Najviše od njih zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević (Možemo, SDP), koji je za promidžbu od 6. ožujka do 24. svibnja ukupno potrošio 104.921 eura. Istovremeno je dobio 1199 donacija u rasponu od pet do 300 eura, gotovo sve od privatnih osoba, što je ukupno 31.360 eura.

Najviše, 300 eura, donirala mu je Vanja Ivančica Kiseljak, a kroz nekoliko donacija u ukupnom iznosu od 60 eura podržao ga je i bivši košarkaš Cibone i reprezentativac Danko Cvjetićanin.

Od 10. svibnja do sada je potrošio dodatnih 57.189 eura. Najviše je uložio na vidljivost putem billboarda, te na oglašavanje na radiju, portalima i društvenim mrežama.

Od 8. travnja do 24. svibnja nezavisna Marija Selak Raspudić potrošila je 25.751 eura, odnosno dodatnih 5527 eura od prvog izvješća 10. svibnja. Iako je donatora imala manje nego Tomašević, njih 100, dobila je više novaca – 44.612 eura.

Najviše su uplatili Ante (3500 eura) i Kristina (3000 eura) Tabak, kandidati na njezinoj listi za Gradsku skupštinu, te Martina Gjureković (3000 eura). I ona je najviše potrošila na jumbo plakate, kao i na oglašavanje na portalima, društvenim mrežama, za tiskarske i grafičke usluge te najam prostora.

Šuta dodatno potrošio tri puta više od Puljka

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak (Centar) od 20. siječnja do 24. svibnja potrošio je ukupno 43.459 eura, od čega najviše za oglašavanje na portalima, preko billboarda i društvenih mreža, što znači da je od prvog izvješća 10. svibnja potrošio dodatnih 6500 eura.

Od 47 donatora dobio je 27.321 euro, a najviše mu je donirala tvrtka QB Designo iz Zagreba – 10.000 eura.

Kandidatu HDZ-a, DP-a, HSLS-a i HDS-a Tomislavu Šuti se s potrošenih dodatnih 19.287 eura od 9. svibnja, kada je predao prvo izvješće, ukupan trošak kampanje u razdoblju od 22. travnja do 24. svibnja popeo na 38.960 eura.

Najviše je uložio u oglašavanje na društvenim mrežama (17.000 eura), na radiju te putem jumbo plakata. Potrošio je malo više nego što je dobio, podržao ga je 41 donator s ukupno 35.754 eura, a najviše, 2500 eura, donirao je poduzetnik Marko Župa.

Filipović gotovo sve donacije dobio od tvrtki

Riječki gradonačelnik, nezavisni Marko Filipović, od 10. travnja do 23. svibnja ukupno je potrošio 68.577 eura, od čega 48.324 za računalne usluge. U izvješću predanom uoči prvog kruga prijavio je trošak od tek 707 eura.

I dok do predaje prvog izvješća nije dobio donacije, od 12. svibnja primio ih je 12 u ukupnom iznosu od 24.800 eura, koje je gotovo sve dobio od tvrtki. Najviše, 5000 eura, donirao mu je Jadranski pomorski servis iz Rijeke.

Iva Rinčić, kandidatkinja koalicije Akcije mladih, Unije, Centra, HSU-a, Fokusa i Alternative, u posljednja četiri mjeseca, od 15. siječnja do 23. svibnja, potrošila je 41.404 eura, odnosno od prvog izvješća dodatnih 18.344 eura.

Polovicu tog iznosa uložila je u usluge agencija, a ostalo u oglašavanje na društvenim mrežama, portalima, radiju i preko billboarda. Do predaje drugog izvješća primila je 25.517 eura od 32 donatora, najviše od tvrtke A.A.N iz Rijeke, koja ju je podržala s 10.000 eura.

Erliću 57.000 eura od donacija, Radeti samo 320 eura

U Zadru je Šime Erlić (HDZ, HDS, HSP AS, HSU, Reformisti, SU, Umirovljenici zajedno) u dva mjeseca, od 24. ožujka do 24. svibnja, potrošio 51.396 eura, a dodatnih 21.000 eura od 10. svibnja.

Daniel Radeta (SDP, Možemo, DOSIP), u razdoblju između predaje prvog i drugog izvješća potrošio je još 3710 eura, dok je od 31. ožujka do 23. svibnja ukupno potrošio 16.000 eura.

Dok se Radeta neće moći pokriti od donacija, kojih je dobio tek pet u ukupnom iznosu od 320 eura, Erlić je potrošio i manje nego što je dobio, podržalo ga je 39 donatora, od kojih je dobio 57.050 eura.

Najviše su mu dali tvrtke Radion iz Benkovca (10.000 eura), Bakmaz i Diklo gradnja iz Zadra te Landmark Group iz Zagreba po 5000 eura.