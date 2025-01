Londonski tuneli postat će nova turistička atrakcija: U ratu su služili kao sklonište građanima

Tuneli izgrađeni da se u njima mogu skloniti građani Londona tijekom njemačkog bombardiranja u Drugom svjetskom ratu trebali bi se pretvoriti u najveću novu turističku atrakciju britanske prijestolnice, prema tvrtki koja je kupila razgranatu mrežu tunela.

Tuneli, koji su dugački 1,6 km i dovoljno visoki u nekim dijelovima da u njih stane autobus na kat, leže ispod Holborna u središtu Londona. Počeli su ih kopati ručno krajem 1940. kada su njemački zrakoplovi bombardirali grad gotovo svaki dan i noć.

Tijekom bombardiranja stanovnici su odlazili na postaje podzemne željeznice radi sigurnosti. Do 1942., kada su namjenski izgrađeni tuneli bili gotovi, zračni napadi su prestali tako da nikada nisu korišteni kao sklonište.

- To je stvarno. To je emotivno - rekao je Angus Murray, izvršni direktor Londonskih tunela (The London Tunnels), stojeći u zasvođenoj čeličnoj špilji dok su vlakovi londonske podzemne željeznice tutnjali iznad.

Murray, bivši investicijski bankar, nada se da će tuneli biti pretvoreni u spomenik na to razdoblje, te da će dijelom biti muzej, dijelom izložbeni prostor, a dijelom prostor za zabavu.

U tunelima je bilo sjedište špijuna 1944., kada je pisac Jamesa Bonda Ian Fleming radio u njima za pomorsku obavještajnu službu. Vjeruje se da je lokacija inspirirala Q Branch, gdje Bond odlazi po svoju specijaliziranu opremu.

Trideset metara niže, podzemna citadela je labirint starih generatora, cijevi i zahrđalih vijaka. Svežnjevi žica vise sa zidova koji su prošarani brojčanicima, prekidačima i polugama. Tu su i ostaci bara za osoblje i kantine za 200 ljudi koji su radili u tunelima '50-ih i '60-ih godina kada je tamo bila telefonska centrala. Od '70-ih, mreža tunela uglavnom je bila prazna.

Murray procjenjuje da će plan stvaranja turističke atrakcije, koji su prošle godine odobrile vlasti, stajati oko 120 milijuna funti (143 milijuna eura). Njegova se tvrtka nada da će do 3 milijuna ljudi godišnje platiti više od 30 funti (36 eura) za posjet prostoru.

Tuneli će biti spremni za javnost krajem 2027. ili početkom 2028., rekao je Murray, dodajući da će njima upravljati tvrtka koja je upoznata s vođenjem atrakcija za posjetitelje.

- U Londonu, ako jedna stvar funkcionira, onda je to turizam - rekao je.