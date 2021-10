Voditeljica dnevne post- COVID bolnice KB Dubrava prim. dr. sc. Jasna Tekavec Trkanjec, dr. med. kazala je u HTV-ovoj emisiji "Studio 4" kako je danas ujutro bilo devedeset hospitaliziranih na COVID odjelu bolnice Dubrava od čeka je njih 24 na intenzivnoj njezi.

- To je kompletan naš broj kreveta u intenzivnoj njezi, tako da smo jutro dočekali s popunjenim intenzivnim krevetima, što je prilično neugodna situacija i neugodno nas je iznenadila, a posebno činjenica da u ovom trenutku bolest je među mlađim dobnim skupinama. Ovo je prvi put, čini mi se, da u intenzivnoj njezi imamo 54 posto pacijenata mlađih od 65 godina - poručila je Tekavec Trkanjec.

Dodala je kako su kliničke slike hospitaliziranih dosta teške, te da ljudi predugo čekaju kod kuće prije nego što dođu u bolnicu.

- To nas je isto jako neugodno iznenadilo, kazala je.

"Ako nakon petog dana osobe teže dišu, moraju se javiti liječniku"

COVID-19 je bifazična bolest, prvih pet dana, u zadnje vrijeme izgleda i kraće, znači prva četiri dana, je faza kad većina bolesnika ima temperaturu, više ili manje povišenu, osjete opće simptome umora ili bolove u zglobovima i kostima, te kod nekih osoba dolazi do smirenja situacije. Veliki broj bolesnika nakon toga i ozdravi u roku tjedan dana.

- Međutim, kod bolesnika koji imaju teži oblik, dolazi druga faza imunološkog odgovora, koja obično ide nakon petog dana, pa sve do četrnaestog gdje se opet vraća temperatura, javlja se kašalj i otežano disanje, ali može doći i do drugih problema. U tom trenutku, a nakon petog dana, kada ljudi osjete da teže dišu, trebaju se javiti liječniku, poručila je voditeljica dnevne post-COVID dnevne bolnice KB Dubrava.

Naglasila je kako misli da će se povećati broj hospitaliziranih. Tekavec Trkanjec istaknula je da ako je veći broj novozaraženih u populaciji, onda od deset do četrnaest dana se to vidi i po broju hospitalizacija.

Kazala je kako smatra da pojedine osobe negiraju postojanje virusa, jer se na neki način i boje.

"Cjepivo nije savršeno, ali ipak zaštićuje od teških oblika bolesti"

Tekavec Trkanjec kazala je da 25 posto bolesnika koji se liječe od COVID-a u KB Dubravi su cijepljeni.

- Međutim, tu postoji određena razlika. Stariji pacijenti su cijepljeni, a mlađi od šezdeset godina uglavnom nisu. Pacijenti koji se nalaze na intenzivnom liječenju, njih gotovo osamnaest posto je cijepljeno. Svi smo očekivali da će nas cjepivo puno više zaštiti, a posebno imunokompromitirane bolesnike, ipak se vidi da cijepljenje osobe u malom postotku imaju teži oblik bolesti, poručila je.

Tekavec Trkanjec naglasila je kako cjepivo nije savršeno, međutim, ipak poboljšava imuni odgovor i zaštićuje od teških oblika.

"Oporavak nije lagan, a ni brz"

Istaknula je kako se s vremenom ipak dosta naučilo o COVID-u. Kroz post-COVID dnevnu bolnicu KB Dubravi do sada je prošlo 2600 bolesnika. No, to nije jedan pregled, već više njih.

Plan post-COVID dnevne bolnice je bio da se pacijent prvi put pregleda četiri do osam tjedana nakon što se pusti iz bolnice. Zatim dvanaest tjedana nakon otpuštanja, te 24 tjedna, odnosno šest mjeseci.

- Britanski model, odnosno njihove smjernice smatraju da je četiri tjedna stanje akutnog COVID-a, od četiri do dvanaest tjedana je produljeni COVID, a nakon dvanaest tjedana post-COVID, poručila je.

Pacijenti koji su pripadali težim bolesnicima, imaju nešto produljen COVID.

- Prvi dolazak pacijenata, znači od četiri do osam tjedana žali se na zaduh, odnosno nedostatak zraka, njih čak osamdeset posto. Umor je nešto manje izražen, a 25 posto bolesnika ima neurološke simptome ili kognitivne simptome. Žale se na nedostatak koncentracije, problem s fokusiranjem, gubitak riječi, te općenito zaboravljanje, dodala je.

Pacijentima se provjeravaju se i pluća, a bolesnici imaju i snižen postotak kisika u krvi.

Oporavak kod tih ljudi ne ide tako brzo, kod nekih traje čak i mjesecima.

Pluća osoba koji su na hospitalizaciji izgledaju kao snježna mećava. S vremenom dolazi do poboljšanja.

Tekavec Trkanjec naglasila je kako se treba pridržavati epidemioloških mjera, pozvala je građane na cijepljenje.