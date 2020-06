Loše vijesti iz Zadra: Na koronu je pozitivno petogodišnje dijete

Epidemiolog Medić rekao je kako su dosad testirali desetak djece, a među njima je jedno dijete zaraženo. No, osjeća se dobro i nema simptoma. U izolaciji je s roditeljima

<p>Nakon što je turnir u Zadru otkazan jer je jedan tenisač bio pozitivan na korona virus, <strong>Alen Medić, </strong>voditelj Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar, rekao je kako su tijekom ponedjeljka skupili još 74 uzorka, a do sad je testirano njih 50.</p><p>- Među tih 50 je i jedno petogodišnje dijete. Ono je zdravo, nema simptoma bolesti, u izolaciji je s roditeljima i osjeća se dobro - poručio je Medić. Objasnio je kako se dijete nije družilo s tenisačima, nego je bio u kontaktu sa zaraženima. </p><p>Poručio je kako je do sad testirano 10-ak djece. </p><p>- Oni koji su bili direktno na turniru, sakupljali loptice, družili se s tenisačima, neka ostanu doma i neka ne idu u školu - rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/koronavirus-u-hrvatskoj-22-lipnja-2020---610151.html" target="_blank">Dnevnik.hr. </a></p><p>- Do kraja dana ćemo testirati još 24 ljudi - objasnio je. </p>