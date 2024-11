Loše vijesti za Zagrepčane: Ako prođe novi prijedlog parking će se naplaćivati i nedjeljom

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović najavio je u srijedu da će na sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da se u prvoj zoni produži naplata parkiranja do subote do ponoći i uvede naplata nedjeljom do 15 sati.

Tomašević je jučer najavio da će se sredinom studenoga u prvoj zoni, u najužem centru grada, produžiti naplata parkiranja radnim danom i subotom do ponoći, a nedjeljom parkiranje više neće biti besplatno nego će se naplaćivati do 15 sati.

"To je inicijativa građana, izašlo se ususret građanima", rekao je Klisović na konferenciji za novinare uoči sutrašnje 38. sjednice Gradske skupštine na čijem je dnevnom redu 20 točaka, ali će ih nekoliko biti i po hitnom postupku.

Najavio je da gradonačelnik hoće osnovati i povjerenstvo koje će odlučivati o rezerviranim parkirnim mjestima, da to ne bude samo njegova odluka nego da povjerenstvo na tome radi.

Na sjednici Gradske skupštine bit će i točka o izmjenama odluke o nadoknadi troškova nastalih zbog prilagodbe novom sustavu prikupljanja otpada kojom će se do 31. prosinca 2025. produžiti rok građanima koji nisu uspjeli poslati zahtjev za tu nadoknadu troškova od Grada a koje su imali zbog ugradnje bokseva, prilagodbe spremnika u zgradama i drugog.

Klisović je najavio i točku oko javne nabave kojom se mijenjaju pragovi, do 5000 eura bit će dovoljna jedna ponuda, a iznad tog iznosa bit će potrebne tri ponude.

Rekao je i da je jednu od točaka sutrašnje sjednice Gradske skupštine predložila oporba - Plavi grad, vezano za EU projekt translacijske medicine u dječjoj bolnici Srebrnjak.

Oporba: Rasipanje novca na zamjenu sljemenske sjedežnice

Nestranačka gradska zastupnica Dina Dogan (Vasić) upozorila je na konferenciji za novinare na iznimno visok trošak zamjene stare trosjedežnice na Sljemenu novom četverosjedežnicom.

"Ako je Bandićeva žičara bila zlatna, onda će ova četverosjedežnica koja se radi na Sljemenu apsolutno biti dijamantna. Dakle, nevjerojatno je kako se novac rasipa. Jako interesantno je i da je sam tender izašao van s procjenom da bi to moglo koštati oko 12 i pol milijuna eura", kaže Dogan i pita jesu li oni normalni.

I Gordana Rusak, predsjednica Kluba zastupnika Plavoga grada i neovisnih, također je na konferenciji za novinare upozorila na skupu cijenu četverosjedežnice i upitala nije li Tomašević protestirao protiv visoke cijene žičare, a sada ispod radara prolazi činjenica da će četverosjedežnica koštati daleko više.

Rusak je upozorila i na devestaciju teniskih terena na Ravnicama.

Član njihovog kluba Otto Barić smatra da će produženje naplate parkinga i uvođenje naplate nedjeljom u prvoj zoni spriječiti dolazak ljudi vikendom u centar grada, a kaže kako će interesantno biti vidjeti Advent.

A Ivica Lovrić rekao je da su na sjednicu Gradske skupštine uputili zahtjev da Tomašević konačno izvijesti o propasti projekta translacijske medicine u dječjoj bolnici Srebrnjak.