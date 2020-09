Neki ameri\u010dki mediji prenijeli su informaciju da \u0107e vizir ko\u0161tati oko 970 dolara, no iz Vuittona su za\u00a0Business Insider\u00a0rekli da cijena jo\u0161 nije odre\u0111ena.

<p>Bilo je za očekivati da će zaštitne maske postati novi modni predmet, no jedan od najjačih svjetskih brendova Louis Vuitton izbacio je vlastiti vizir.</p><p>Vizir na sebi ima prepoznatljiv monogram Louis Vuittona te kožne i zlatne detalje. Sastoji se od elastične trake s monogramom koja se stavlja oko glave i od štita, a obrub štita također je u zaštitnom monogramu LV kuće. Štit je i fotokromatski što znači da tamni u doticaju sa svjetlošću.</p><p>Neki američki mediji prenijeli su informaciju da će vizir koštati oko 970 dolara, no iz Vuittona su za <a href="https://www.businessinsider.com/louis-vuitton-is-releasing-a-gold-studded-face-shield-2020-9"><strong>Business Insider</strong></a> rekli da cijena još nije određena.</p><p>Vizir bi u prodaji trebao biti krajem listopada, a komentari su očekivano - negativni.</p><p>- Takav možete naći za tri dolara u trgovinama - jedan je od komentara kakvih ima na stotine.</p><p>Iako mnogi smatraju kako se ovdje radi o bešćutnom kapitalizmu, LV je pri početku pandemije donirao čak 21 tisuću zaštitnih maski New Yorku, a i prenamijenili su svoje francuske tvornice za izradu nekirurških maski.</p>