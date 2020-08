Lovac ima krdo jelena lopatara: 'Unuke ih vole, stalno dolaze!'

VOLI ŽIVOTINJE Branko Bojničić (60) kraj Požege uživa u društvu 40-ak jelena. Ima i nekoliko muflona, kokoši i golubove te ribnjak, u kojem uzgaja šarane

<p>Pravi mali jelenski raj smješten je Novom Selu u blizini Požege. <strong>Branko Bojničić</strong>, koji je lovac dulje od 40 godina, na Prosnoj njivi odlučio je uzgajati jelene lopatare. Ali ne s ciljem da ih odstrijeli nego da zaštiti i nahrani divljač, posebno u hladnim i ljutim zimama.</p><p>- Jeleni lopatari su mirni, žive u skupinama u kojima se zna hijerarhija, najjači u krdu pari ženke, mlađi i slabiji jeleni to poštuju i čekaju da dođe njihovo vrijeme. Sve je počelo prije dvadesetak godina. Kupio sam u Varaždinu dvije košute i jelena.</p><h2>Uzgaja čak i muflone </h2><p>Krdo se iz godine u godinu povećavalo. Danas imam 28 jelena i 14 njihovih potomaka, od kojih su neki stari godinu-dvije, a ima ih i ovogodišnjih. Osim jelena imam muflona, tri njegove ženke i jedno mlado. Svi oni žive kao velika obitelj – rekao je Branko, koji je trenutno u iščekivanju mirovine, koju je većinom zaradio radeći u Hrvatskoj vojsci.</p><p>- Sad imam više vremena, koje provodim sa svojim jelenima. Osim njih imam ovdje i manji ribnjak, u kojem za svoje potrebe i potrebe obitelji uzgajam šarane. Ribnjak sam sam iskopao jer je u blizini jak izvor iz kojeg dolazi voda, a iz ribnjaka je vodim cijevima u jelensko pojilište.</p><p>Svi zadovoljni - rekao je nasmijani Branko i dodao kako kod kuće, koja je samo nekoliko stotina metara udaljena od njegova uzgajališta, ima stotinjak kokoši, pa i ukrasnih, te mnogo golubova.</p><h2>Dolaze školska djeca </h2><p>- Ne mogu si pomoći, volim životinje. Na sve zemljište koje imam posijem žitarice, ječam, zob i kukuruz, i time hranim blago. Volim kad mi dođu školska djeca i ja im pokažem jelene, ispričam im priču o njima - kaže nam Branko, oko kojeg su trčala tri hrvatska ovčara. Posebno su zanimljivi kad trče s jednog na drugi kraj livade, svi su u grupi, utrkuju se i igraju.</p><p>- Inače moji jeleni ih poznaju i ne boje ih se, ali kad vide da putem ide neki drugi pas, lutalica, prosto se izbezume, udaraju u ogradu i žele pobjeći u šumu. No to moji ovčari brzo riješe, otjeraju uljeza i jeleni se smire - kaže Branko gledajući u svoje krdo jelena lopatara.</p><p>Ističe kako sve što čini oduševljava njegova sina, kćer i unuke, koji su u Austriji i Njemačkoj, pa rado u svakoj prilici dolaze kod djeda Branka i provode ugodne trenutke na njegovu imanju.</p>