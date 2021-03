Mješanac Reksi ima sedam godina. Od subote se bori za život nakon što je lokalni lovac (58) ispalio dva hica u njega, donosi nizagorjemalo.hr

Ivanu Mlinariću (50) iz Topličice kraj Budinščine zazvonio je mobitel u subotu rano popodne. Zvao ga je susjed, lovac i rekao mu: ‘Pucal sam ti dvaput po pesu jer mi je poklal 10 kokoši…Ne znam de ti je pes…’.

Lisice zaklale kokoši?

Mlinarić je odjurio do susjeda koji živi nedaleko u selu. Ništa mu nije bilo jasno. Reksi i doma živi s kokicama, nikada niti jednu nije dirnuo. Nikada se, tvrdi Mlinarić, nitko nije požalio da bi Reksi došao u tuđe dvorište i naganjao kokoši.

– Ušao sam u dvorište susjedu, Reksija nije bilo. On se je odvukao u drugo dvorište, kod moga kuma. Ovaj viče za 10 kokoši, da su zaklane, ja vidio tri. Našli smo tri kokoši, ali je pitanje jel’ ih mu je moj Reksi poklao. Tu oko nas ima lisica, ulaze u dvorišta, kolju kokoši. Ako ih je i Reksi ‘zgrabil’, ja bum kokoši platil! Ali on nije imal nikakvo pravo pucati mi u pesa – ispričao nam je očajni Mlinarić.

Našao je Reksija u kumovu dvorištu. U krvi, ali živoga. Zvao je veterinara, ali i policiju. Tada ga je, kaže, napala lovčeva sestra, počela ga je vrijeđati.

– Policiju im nisam zvao lani u listopadu kada me ugrizao njihov pas. Nisam im htio stvarati probleme, susjedi smo. Ovo sam morao prijaviti, svjesno mi je išao ubiti psa, optužio ga je za kokoši, a da ni sam ne zna jel’ mu ih je Reksi poklao. Ponavljam, ak’ je to napravil, ja bum to platil. Platil bum i kaznu kaj je Reksi bil van dvorišta. Ali zbog toga nemre niko ubijati naše pese! - kazao je ljutiti Mlinari.

Lovcu je policija oduzela oružje

Reksija je iz kumova dvorišta u tačkama dovezao doma. Stigao je veterinar, k lovcu je došla policija.

– Veterinar ga je htio uspavati, ali ja nisam dao. Ne damo ga uspavati ako mu možemo pomoći. Veterinar mu je sanirao rane, ide na bolje. Jede, pije, po malo se diže – priča nam danas Reksijev skrbnik.

PU krapinsko-zagorska protiv muškarca (58) podnijela je kaznenu prijavu zbog ‘ubijanja ili mučenja životinje’. Oduzeli su mu i lovačko oružje za koje je imao dozvolu.

Prekršajnu prijavu, pak, su podnijeli protiv Reksijevog skrbnika jer mu pas nije bio pod nadzorom.