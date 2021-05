Još jedna žrtva lovačkoga divljaštva u Zagorju. Mica Gita izdahnula je pod lovačkom ‘čizmom’, javlja portal Ni Zagorje malo.

Gitu je, sumnjaju i njezin vlasnik Renato Poljak iz Brega Radobojskih i policija, u noći na 26. travnja ubio susjed – lovac.

Četverodnevna potraga

Gita je 25. travnja izašla iz kuće oko 23 sata. Pola sata iza ponoći Renatova majka, koja je bila budna, čula je pucanj. Renato se probudio u 4.30 i dozivao Gitu. No, Gita nije dolazila. Otišao je raditi, nadajući se da će maca doći doma.

Gita nije dolazila. Ni taj dan, ni iduća tri. Tražili su je, dozivali, ispitivali u susjedstvu je li tko vidio Gitu, pretražili su cijeli zaselak. Sve to vrijeme potrage kopkao ih je crv sumnje. Kako nam je rekao Gitin skrbnik, susjeda s kojom baš i ne komuniciraju i nisu u dobrim odnosima, tog 26. travnja rekla im je kako je njezin suprug (lovac) tijekom noći upucao lisicu i da je ‘vozi na analizu’.

– To nam je bilo sumnjivo, zašto nam to uopće govori kad s njima rijetko razgovaramo – prepričao je Renato za portal Ni Zagorje malo.

U četvrtak, 29. travnja nakon posla ponovno kreće tražiti Gitu. Susjeda, lovčeva supruga, pita ga jesu li našli mačku.

– Odgovorio sam da nisam i na to mi kaže njezin suprug da je ‘neka mačka krepala tu pored njegove staje’. Ušao sam u njihovo dvorište i ugledao Gitu. Moju Gitu kako leži mrtva. Pomislio sam da je nešto pojela i uginula, ali mi je bilo sumnjivo kako je oni četiri dana nisu vidjeli pored svoje staje gdje svakodnevno šetaju i hrane svoje kokoši?! I zašto mi ranije nisu rekli da je Gita kod njih, mrtva? – pita se Renato, tužan, ogorčen, ljut.

Gitu, koja je bila potpuno suha, a tri dana ranije padala je obilna kiša, ponio je doma. Kaže, bio je u potpunom šoku. Nazvao je veterinara, želio je znati što se njegovoj Giti dogodilo, od čega je uginula.

– Veterinar ju je pregledao i utvrdio da je Giti slomljen vrat. Napravio je i RTG koji je pokazao da Gita u tijelu ima 20 sačmi. Gita je ubijena iz sačmarice! Odmah mi je bilo sve jasno – tužno prepričava Renato, koji ne može vjerovati da je itko u stanju to napraviti životinjici.

Kaznena prijava i oduzimanje oružja

Otišao je na policiju i prijavio susjeda. U PU krapinsko-zagorskoj potvrdili su da su zaprimili prijavu i nakon istrage podnijeli kaznenu prijavu protiv lovca zbog kaznenog djela mučenja i ubijanja životinja. Oduzeli su mu i oružje, a istragu nastavljaju.

– Živimo u malom zaseoku Poljaki. Od susjeda koji je ubio moju Gitu dijeli nas samo žičana ograda. Unazad godinu dana već dva puta mi je netko pokušao ubiti druge dvije mačke. I to sam prijavio policiji, sada imam pravo sumnjati da je pucao isti čovjek. Imam i dva psa, strepimo nad našim ljubimcima. Bojimo se, to su naše životinjice koje neizmjerno volimo. Još plačemo za Gitom, ne znam možete li razumjeti koliko patimo. Neka javnost zna za ovo, da se više nikada nikome ne dogodi. Svatko ima pravo na život, ne može si nitko uzeti za pravo ubijati životinje iz hira. Kakav to čovjek moraš biti? – pita se u nevjerici Renato Poljak u nadi da će lovčevu ‘čizmu’ dohvatiti ‘ruka’ pravde.