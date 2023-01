Lovcima u mutnom Vlada treba konačno dati razloga za brigu

Inflacija i rast cijena goriva prvo su bili razlozi trgovcima da povećaju cijene proizvoda, a iako je Vlada zbog inflatornih pritisaka smanjila PDV na pojedine proizvode, potrošači to nisu baš osjetili. Onda je Vlada, kako bi obuzdala divljanje cijena, zamrznula cijene pojedinih osnovnih prehrambenih namirnica. Pojedini trgovci povukli su pa vratili na police proizvode, kukali kako to ne mogu preživjeti, ali svi do jednoga i danas najnormalnije posluju. Sad, kad je stigao euro, pojedini trgovci zaokružili su cijene i tako potpuno neopravdano povećali ionako visoke cijene proizvoda. Lopticu odgovornosti prebacili su i na dobavljače. No bilo kako bilo, time su ponovno, po tko zna koji put, prevareni potrošači i s razlogom su brojni građani bijesni.