Love prevaranta koji prodaje lažne tenisice na webu, poručio im: 'J..o te inspektorat i policija'

Trogiranki poslali muške cipele, Sinjaninu jeftine ženske. Kada lažne online trgovine suoče s prevarom, počnu im prijetiti porukama, pa ih blokiraju, a stranice potom gase...

<p>Kao u kakvom trileru, u kojemu se razmjenjuju poruke “nadam se da ti se obruč steže oko vrata” i “pratim te što pišeš na grupama i spremam dokaze”, pa sve začinjeno balkanskim stilom psovki “j..o te inspektorat i policija”, dio je nestvarne priče o prevarama na internetu.</p><p>Javilo nam se dvoje ljudi koji su postali žrtve notorno drskog prevaranta (ili više njih) koji mjesecima kreiraju lažne stranice za prodaju obuću i nasanjkavaju kupce. Žena iz Trogira (identitet poznat redakciji) sve je prijavila policiji. A evo kako je sve krenulo. </p><h2>Nazvala trgovinu, ali taj broj ne postoji</h2><p>- Nije mi bilo ni na kraj pameti da ću postati žrtvom lažne trgovine na Facebooku. Sve je izgledalo transparentno, ime ‘Planet Moda’, pisalo je ‘trgovina i maloprodaja’, lokacija Zagreb, broj telefona, e-mail... Obratila sam im se u inbox, pristupili su narudžbi vrlo profesionalno što se tiče brojeva obuće, veličine gazišta... Bilo mi je čudno što nema komentara drugih kupaca, ali dobro, nisam razmišljala - prepričava Trogiranka koja je kupila tenisice za 700 kuna. Paket je stigao iz Zagreba nakon nekoliko dana, platila je pouzećem. </p><p>- Poslali su mi muške cipele broj 46. Obratila sam se prodavaču, on se ispričao zbog pogreške, rekao da će poslati drugi paket, počeo zavlačiti... Počela sam sumnjati, očito je odugovlačio dok nije dobio uplatu. Nazvala sam telefon trgovine i shvatila da taj broj ne postoji - govori Trogiranka o trenutku kad je shvatila da je žrtva prijevare.</p><p>Potom ju je trgovac blokirao na “fejsu”. S profila svojeg supruga Trogiranka je poslala poruku da ih je prijavila. </p><p>- A on je odgovorio: “Je*o te inspektorat i policija”. Onda me je odblokirao i poslao mi poruku da me prati gdje i što pišem u grupama na društvenim mrežama, da spremaju dokaze da ne bi bilo nisam znala. Čisto zastrašivanje. Netko će se možda i prepasti. Ali ja se nemam što bojati. Napisala sam im da pratim i ja njih - priča nam Trogiranka.</p><p>Stranica preko koje je naručila tenisice ubrzo je ugašena. Odlučila je stupiti u kontakt s drugim ljudima koji su također prevareni. Modus operandi je isti, samo je naziv trgovine drukčiji. Neki od naziva ugašenih “trgovina” su Salomon Hrvatska, Salomon Shop, Planet Sport, Urban obuća, Salomon Outlet Store...</p><p>Jedan od prevarenih je i Vedran Putnik iz Sinja koji je preko ‘Planet Mode’ naručio muške tenisice broj 48, a dobio jeftine ženske cipele broj 38. </p><p>- Pošiljku sam čekao tri dana, podignuo je u pošti, a kad sam vidio što sam dobio, kontaktirao sam prodavača, fotografirao tenisice i rekao da to nisam naručio. Rekao mi je da će mi poslati nove, ali nikad nije. Blokirao me na Facebooku. Shvatio sam da sam prevaren - priča nam Vedran, koji je pošiljku također dobio iz Zagreba. </p><p>Prijevaru nije prijavio policiji, ali se zgrozio kad je shvatio koliko ima prevarenih ljudi. Našao je istog prodavača koji prodaje pod drugim nazivima trgovina. </p><p>- Nije me sramota, nasjeo sam. Nije meni do 500 kuna, ja zbog toga neću propasti. Ali koliko je roditelja koji su jedva skucali taj novac da djetetu ispune želju i kupe mu tenisice od 500 kuna. I da prevarantima nitko ne može stati na kraj, to je nevjerojatno. Nakon što sam prevaren, našao sam istog prodavača koji prodaje pod drugim nazivima trgovina. Poslao sam im poruku da bih nešto naručio, ali odmah me blokirao. Na zadnju trgovinu koju sam pronašao poslao sam poruku da se obruč steže, a on mi je odgovorio "da se nada da mi je oko vrata" i blokirao me – kaže nam Vedran koji ne misli odustati.</p><p>Prodavača prati na društvenim mrežama već više od mjesec dana. Čim ga otkrije, pošalje mu poruku da zna da je otkriven nakon čeka dobije blokadu sa stranice.</p><p>Možda je, kažu nam sugovornici, 500 kuna premali iznos zbog kojega bi policija trošila svoje resurse, no problem što prevarenih ima na desetke.</p><p>U grupama u kojima se objavljuju imena internet trgovina u kojima su prevareni, uvijek se operira na isti način: pošalju krivu pošiljku, par dana zavlače, potom kupca blokiraju. Na stranicama preko kojih prodaju nikad nema komentara, sve se brišu.<br/> - Da nešto možda nije u redu možete shvatiti jedino ako pogledate emotikone pod objave. Ima puno onih 'ljutitih'. Komentare mogu brisati, ali to ne mogu ugasiti – kaže nam Trogiranka.</p><p>Naša sugovornica iz Trogira kaže kako se prodavač se ponekad raspravlja s nezadovoljnim kupcima u grupama, pa je tako jednoj ženi napisao da je "*urvetina mala" te da je "prate na crnim listama".</p><p>Je li riječ o istoj osobi ili više njih, odnosno dobro uhodanom biznisu, ne može se zaključiti. </p><h2>Policija provodi istragu</h2><p><br/> Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske kažu kako su zaprimili prijavu od ženske osobe kako je putem interneta naručila određeni artikl te ga platila, a naknadno je dobila drugi artikl manje vrijednosti. <br/> - Utvrđeno je da postoji sumnja da je oštećena kaznenim djelom 'Prijevara'. S ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti te utvrđivanja identiteta pošiljatelja paketa policijski službenici provode kriminalističko istraživanje – navode iz policije.</p><p>Kažu i kako su u prvih deset mjeseci ove godine na području PU splitsko-dalmatinske evidentirali 123 kaznena djela 'Prijevara', od čega je 20 kaznenih djela počinjeno putem interneta. <br/> - Od tih 20 evidentiranih kaznenih djela u sedam događaja smo utvrdili počinitelje – kažu u policiji dodajući i da MUP RH-a provodi kontinuirani nadzor te da je riječ o složenim istraživanjima. </p>