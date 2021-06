Na tim su funkcijama oni koji su nečim zadužili gradonačelnika, a morali su biti maknuti ili su po zakonu trebali u mirovinu. Imaju plaće od 15 do 18 tisuća kuna i ne moraju baš raditi. Neki i ne dolaze na posao.

Tako iskreno opisuje funkciju savjetnika Milana Bandića jedan od onih koji je i sam bio u istoj poziciji. Koliko ih točno u ovom trenutku ima, nitko nam nije znao reći u gradu. Ali kad smo ih pobrojili prije tri godine, bilo je 27 savjetnika specijalista i viših savjetnika. Prosječna plaća je bila oko 22.000 kuna bruto, ali mnogi su imali i višu, zavisno od godina staža. Godišnje je na njih odlazilo sedam milijuna kuna. Malo tko zna što oni točno rade, pogotovo što u Zagrebu ima čak 27 gradskih ureda za svako područje života, a njih vode pročelnici koji imaju zamjenike.

Ali upravo na savjetničkoj funkciji ostaje jedan od najbližih suradnika pokojnog Milana Bandića - Ivica Lovrić. On je prije primopredaje vlasti u Zagrebu podnio ostavku na mjesto privremenog pročelnika za obrazovanje. I to se smatralo velikodušnom gestom prema novoj vlasti. No Lovrić nije bio zaposlen na mjestu pročelnika, nego je njegovo radno mjesto savjetnik. A Bandić ga je svake godine s te pozicije imenovao privremenim pročelnikom. Naime, nije mogao biti redovni pročelnik zbog optužnica koje je podigao Uskok, pa je zato bio vječni privremeni pročelnik. Bandić bi raspisao natječaj za novog pročelnika, pa ga poništio i imenovao Lovrića za privremenog. I tako iz godine u godinu. U međuvremenu je Lovrić dobio nepravomoćne oslobađajuće presude.

Lovrić nam se nije javio i odgovorio na pitanja o svojoj plaći, ali je drugim medijima rekao da će rado pomoći savjetima Tomislavu Tomaševiću.

Brojni savjetnici su trn u oku novoj vlasti. Za očekivati je da svi budu maknuti, ali to iz Možemo! još nisu htjeli potvrditi.

Ostalih 26 pročelnika nije u istoj situaciji kao Lovrić. Ali i oni imaju pravo u slučaju micanja na neko radno mjesto u gradskoj upravi sukladno svom iskustvu i obrazovanju. Novi moraju biti birani na natječaju koji su dosad u cijeloj Hrvatskoj najčešće biti fingirani.