Lovrin nasljednik: 'Izbacit ću sve što krade vrijeme i novac'

Kandidat za ministra uprave, dekan Veleučilišta u Šibeniku, Ivan Malenica najavio je za Večernji list da će, postane li ministar, smanjiti birokraciju jer oduzima vrijeme i novac te poručio da javna uprava mora biti servis građanima.

U razgovoru za Večernji list, objavljen u subotu, Malenica je rekao kako nakon imenovanja planira obaviti i razgovor s bivšim ministrom Lovrom Kuščevićem i upoznati se sa svim započetim projektima u resoru uprave.

- Ima dosta otvorenih pitanja na kojima je Ministarstvo uprave već radilo, od Zakona o ustanovama, Zakona o agencijama, digitalizaciji javne uprave. To su sve bitne i važne stvari. Tu su i Zakon o referendumu i Zakon o sprečavanju sukoba interesa, ali u ovom trenutku ne znam u kojoj su fazi. Moram prvo snimiti situaciju, upoznati se sa svime. Ako budem imenovan, to mi je plan sve do rujna obaviti i na jesen krenuti rješavati sve te stvari - kaže vjerojatni budući ministar.

Ključni cilj i ideja mu je, dodaje, da javna uprava bude ono što bi i trebala biti, a to je servis građanima. I da svi oni koji rade u toj javnoj upravi ne budu stigmatizirani.

- Ako budem izabran za ministra, radit ću sve da javna uprava zaista funkcionira i da građani u što kraćem roku i sa što manje troškova ostvare svoje interese sukladno zakonu. A to znači da ću ići prema tome da se smanji sva nepotrebna birokracija i tu će nam predstavnici poslodavaca i drugih interesnih skupina biti od velike koristi. Plan mi je obaviti razgovore s njima i vidjeti kako im se može izići u susret i olakšati poslovanje i komuniciranje s javnom upravom, kako izbaciti sve nepotrebno što im oduzima i vrijeme i novac u poslovanju i komuniciranju s javnom upravom - kaže Malenica za Večernji list.

Upitan koliko je realno ostvariti sve što je rekao, Malenica je kazao kako je dosta vremena do kraja mandata Vlade premijera Andreja Plenkovića.