Luđački manifest: Ubojica bio zaluđen Kosovom i nacistima

Brenton Tarrant je prije napada na Novom Zelandu objavio manifest na 73 stranice koji je postavio na društvene mreže.

Tarant je javnosti objasnio tko je on i koji su razlozi njegovog napada, a objavio je i ime Ebbe Akerlung, 11-godišnje djevojčice, koja je poginula u terorističkom napadu u Stockholmu 2017. godine.

- Osveta za Ebbu Akerlung - napisao je terorista.

Ebba je bila 11-godišnja djevojčica koja je poginula u napadu pripadnika ISIL-a 2017. godine.

- Prije dvije godine napad u Stockholmu je promijenio moje poglede. Nisam mogao okrenuti leđa nasilju, nešto je ovoga puta bilo drugačije. Ta razlika je bila Ebba Akerlund. Ona se vraćala iz škole, kada ju je ubio islamski terorist - dodao je.

Djevojčica je bila jedna od pet žrtava napada u Stockholmu.

Mediji so pohiteli in razglasili, da je pokol v mošejah na Novi Zelandiji delo skrajno desničarskega terorista in desničarsko nasilje. Manifest, ki ga je objavil morilec Brenton Tarrant pa kaže, da gre za navadnega duševno prizadetega norca, ki ne ve kaj je in kaj hoče! pic.twitter.com/V3GMCZdgrJ