Napadač je radio kao trener, a onda je otputovao u Sj. Koreju

Australski ekstremist Brenton Tarrant (28), koji je u dvije džamije na Novom Zelandu, u gradu Christchurchu, ubio najmanje 49 ljudi, nekad je radio kao osobni trener.

Kako piše ABC, radno mjesto bilo mu je u teretani Big River Gym u New South Walesu (Australija). Voditeljica teretane Tracey Gray potvrdila je kako je tamo radio od 2009. do 2011., nakon završetka školovanja.

Kad je napustio posao u teretani, krenuo je na put po Aziji i Europi:

- Bio je vrlo zagrijan za posao, volio ga je. Radio je besplatne treninge za djecu. Ne znam što mu se dogodilo, možda mu se tijekom putovanja nešto promijenilo u glavi, kaže Gray.

Tarrant je posjetio i Sjevernu Koreju gdje se fotografirao sa skupinom turista ispred spomenika.

Otac mu je, kako se prisjeća ubojičina bivša šefica, umro od bolesti povezane s azbestozom, a vjeruje kako su mu sestra i majka i dalje živi.

- Mislim da mu je otac i usadio ljubav prema treningu. Je puno trenirao, rekla bih vrlo intenzivno. Htio je biti zdrav i za to je bio spremam napraviti velike promjene. Zaista ne mogu vjerovati da je netko s kim sam surađivala svaki dan bio sposoban ovo učiniti.

Svoj strašni pohod Brenton je započeo u četvrtak kasno popodne po lokalnom vremenu kada je, odjeven u maskirnu uniformu, sjeo u automobil i rekao:

- Neka zabava počne.

Zatim je, vozeći do džamije, u automobilu slušao narodnu (folk), ali i vojnu glazbu, piše Daily Mail. Kad je stigao, vozilo je parkirao u aleji nedaleko mjesta napada. Uzeo je oružje i krenuo prema džamiji. Stao je na ulazna vrata i pucao na svakoga tko se kretao. U nekoliko navrata stao bi iznad ozlijeđenog muškarca, ponovno napunio pištolj i onda ga dokrajčio. Tarrant je potom pobjegao automobilom, ali ubrzo su ga uhitili.

U videu se čuje kako je, dok se vozio prema džamiji, u autu slušao pjesmu "Od Bihaća do Petrovca sela" u kojoj se spominje Radovan Karadžić. Napadač u autu pjeva pjesmu o vođi bosanskih Srba samo nekoliko dana prije najavljenog izricanja drugostupanjske presude za zločine u BiH, najavljene za srijedu 20. ožujka.

Kad je krenuo u napad, Tarrant je na ruksaku nosio simbol sa svog manifesta. Na njemu je naznačio sljedeća načela:

- Anti-imperijalizam

- Zaštita okoliša

- Odgovorna tržišta

- Društvo bez ovisnosti

- Zakon i red

- Etnička autonomija

- Zaštita kulture i nasljeđa

- Radnička prava

Najpopularniji YouTuber na svijetu PewDiePie užasnut je jer je ubojica u videu spomenuo njegovo ime:

- Muka mi je od činjenice da me spomenuo. Suosjećam sa žrtvama, njihovim obiteljima kao i svima drugima koje je pogodila ova tragedija.

