Lučić poginulim kolegama: 'Da sam barem i ja s vama umro...'

Drage moje kolege, slava vam i zavidim vam što i ja nisam s vama smrtno nastradao, odnosno, kad me već nije spržilo do neprepoznatljivosti kao vas, da sam barem umro od dehidracije čekajući pomoć koja nikako nije dolazila, poručio je Frane Lučić, jedini preživjeli vatrogasac kornatske tragedije koji je s odvjetnikom Šimom Savićem u ponedjeljak, tri dana prije obilježavanja 11. obljetnice pogibije 12 vatrogasaca, otišao na otok Kornat odati počast poginulim kolegama i prijateljima, javlja Slobodna Dalmacija.

- Nastradao sam spašavajući državnu imovinu, a vlast, umjesto da to poštuje, izruguje se mojom žrtvom i ozljedama, i to raznim nepotrebnim i neupotrebljivim podnescima. Zato pozivam tu istu vlast da mi objasni zašto mi to radi i da prestane s tim. Ako ne želi objasniti zašto, molio bih ih da se prestanu izrugivati mojim fizičkim ozljedama te naruženosti i strahu koji sam zadobio stradavajući - poručio je Frane Lučić.

Frane je u tišini obišao suhozidne križeve koji su izgrađeni na mjestu pogibije njegovih 12 kolega u klancu podno Velog vrha te je u podnožju, kod kapelice sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, zapalio svijeće.

- Frane je s došao na Kornat jer je želio u miru i tišini odati počast svojim kolegama vatrogascima, prijateljima i herojima Republike Hrvatske koji su poginuli na ovome mjestu. Frane nije dobro, razočaran je, a poglavito jer 11 godina vodi dugi sudski postupak za svoja prava. U tome pravcu pozivamo vlast, da se što prije sudski postupci riješe ili da sjedne za stol i pokuša naći rješenje za Franu i plati odštetu kako bi on mogao početi svoj novi život - rekao je Franin odvjetnik Šime Savić.

Vode se dva sudska postupka, jedan u Šibeniku protiv DVD-a i Općine Tisno, a drugi u Zagrebu protiv Republike Hrvatske i Grada Šibenika.

- Ti postupci se nalaze na početku i ne vidi se kraja saznavanju istine. Obitelji poginulih vatrogasaca dobile su odštetu od vlasti, a Frane do danas ni od koga nije dobio ni jedne kune odštete, što nije korektno - kazao je odvjetnik Savić.