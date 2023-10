Luda priča: 'Moj električni auto me oteo! Nije se htio zaustaviti. Policija se morala zabiti u nas'

Sva sreća pa je bilo iza 10 navečer, kad nije toliko automobila, priča Brian Morrison (53) iz Glasgowa, vjerojatno prva žrtva 'otmice' koju je izveo električni automobil, piše Wales Online.

Brian je ispričao svoju nevjerojatnu priču i kako je zapeo u automobilu koji je išao 50 na sat i nije htio stati, a nije se mogao ni ugasiti.

'Ni inženjerima nije bilo jasno'

Morao je izbjegavati semafore i promet, bio je na vezi s policijom koja je u slučaj uključila i inženjere specijalizirane za takve automobile, ali ni njima nije jasno kako se ovo moglo dogoditi.

- Bio sam prestravljen! Pa vlastiti auto me oteo, nisam ništa mogao. Možda nekome ne zvuči puno kad kažem da je vozio 50 km/h, ali meni je to bilo strašno. Nisam mogao iskočiti, invalid sam. Nije reagirao ni na kočnice. Bio je to katastrofalan kvar. Auto je 100 posto električni, ne znam što se dogodilo. Da nešto nije u redu primijetio sam nakon što sam prošao jedno raskrižje. Htio sam usporiti, ali auto je imao druge planove. Čuo se i nekakav zvuk kod kočnica, ali nisam obraćao pozornost na to jer je auto bio nov novcat. Vidio sam da je ispred ravna cesta i odahnuo, mislio sam da će usporiti ako maknem nogu s gasa, ali nije! Nisam imao kontrolu, mogao sam samo držati volan i izbjegavati druge aute - priča Brian, koji je iz auta prvo nazvao ženu i u panici joj je objasnio što se događa, a nakon toga je nazvao policiju.

- Auto je vozio sam, kad sam dobio policiju i objasnio im svoj slučaj, prespojili su me na inženjere specijalizirane za takve automobile. Ali i oni su bili u šoku, kažu da tako nešto nikad nisu vidjeli. Pitali su me je li to auto koji vozi sam, nije, ali sad je vozio sam. Nisu imali pojma što učiniti - nastavlja Brian.

Ubrzo su ga stigla policijska vozila.

- Iza mene je bio policajac u autu, došao je paralelno samnom i pitao me jesam li ok. Rekao sam mu da nisam! Bacio sam mu elektronski ključ, ali ni to nije zaustavilo auto. Rekli su mi da stisnem START/STOP jedanput, nije pomoglo. Pa triput, opet nije pomoglo. Pa sam probao držati par sekundi taj gumb, ali auto je i dalje vozio. Nakon toga mi je cijela ploča svijetlila, svi mogući alarmi i poruke su se upalili pa se pojavila urnebesna poruka: 'Vozi oprezno, odmah se zaustavi'. Kako da se zaustavim, nikako - priča ovaj Škot.

Nije bilo izbora, policajci su odlučili da mogu zaustaviti auto samo ako se zabiju u njega.

- Prošao sam još jedno raskrižje i nakon zavoja je auto malo usporio i blizu me čekao policijski kombi u koji sam ušao dok su se vozila kretala. Policajac je nakon toga uskočio u moj auto koji je i dalje vozio - ispričao je Brian.

'Hrpa stranica pogrešaka'

Kombi je potom prešao ispred i namjerno je zakočio kako bi auto usporio.

- Trebali su čekati mehaničara koji se spojio na računalo. Izbacilo mu je hrpe stranica pogrešaka - ispričao je Brian, a policija je potvrdila priču.

- Dobili smo dojavu gospodina koji je ne može zaustaviti električni auto. Policajci su ga zaustavili kontroliranim zahvatom, niti jedno vozilo nije oštećeno - objavila je policija.