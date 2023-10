VIDEO Testirali smo minijaturni električni Opel Rocks: 'Ovo je auto koji smiju voziti i djeca'

Službeno je to laki četverocikl za upravljanje kojim je dovoljna važeća vozačka dozvola AM kategorije U prijevodu to znači da ga mogu voziti svi koji su položili za moped, čak i djeca, odnosno mladi starosti 15 godina na više. Maksimalna brzina je ograničena na 45 km/h, doseg 75 km, a unutrašnjost krajnje "spartanska". Možete ga okrenuti na najužim prostorima i parkirati "gdje želite". A i u eksploataciji je izuzetno jeftin.100 km vožnje će vas uz punjenje na noćnoj tarifi koštati oko 50 centi! "Auto" košta od 9.990 €, više nego upola manje od najjeftinijeg "pravog" električnog auta na tržištu.