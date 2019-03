Ludbreškom gradonačelniku Biliću pet mjeseci uvjetno

Zbog malverzacija s nepripadajućim naknadama za odvojeni život u četvrtak je, na zagrebačkom Županijskom sudu, na pet mjeseci zatvora uvjetno, uz rok kušnje od godine dana, osuđen Dubravko Bilić, bivši ravnatelj državne Agencije za zaštitu osobnih podataka i gradonačelnik Ludbrega iz redova SDP-a.

Bilić je priznao krivnju te temeljem nagodbe s Uskokom, pored uvjetne kazne, u državni proračun mora uplatiti oko 24.000 kuna kao i tisuću kuna troškova sudskog postupka.

Uskok je teretio Bilića da mu je kao ravnatelju Agencije za zaštitu osobnih podataka od svibnja 2012. do lipnja 2013. godine na ime naknade za odvojeni život isplaćeno 14.500 kuna, iako je znao da na tu naknadu nema pravo.

Bilić u tom je razdoblju, prema tvrdnjama Uskoka, nije živio odvojeno od obitelji, već je svakodnevno, službenim automobilom zagrebačkih registracija odlazio od mjesta svog prebivališta i prebivališta svoje obitelji u Hrastovskom do radnog mjesta u Zagrebu i nazad.

'Propust je zapravo posljedica različitog i, nepotpunog i nedorečenog reguliranja prava na naknadu koja mi je isplaćena'

Vezano uz dovršetak postupka na Županijskom sudu u Zagrebu i sporazumijevanju sa USKOK-om, kao tada odgovorna osoba i ravnatelj državne Agencije za zaštitu osobnih podataka prihvaćam u potpunosti odgovornost za propust zaposlenika u Agenciji. Propust je zapravo posljedica različitog i, nepotpunog i nedorečenog reguliranja prava na naknadu koja mi je isplaćena, a koje pravo je različito regulirano sa više Zakonskih i podzakonskih propisa pa se čak i sam USKOK pozivao na različite propise u istrazi i optužnici. I dalje ne osjećam krivnju za propust zbog kojeg je došlo do isplate 14.500,00 kuna jer osobe u Agenciji odgovorne za taj sektor nisu me upozorile na nemogućnost isplate tih sredstava, a ja sam zbog različitosti propisa bio u uvjerenju da mi odgovorne osobe ispravno obračunavaju i isplaćuju naknadu, a različito propisivanje okolnosti od kojih ovisi pravo na tu naknadu, i to u više različitih propisa (pravilnika, zakona, podzakonskih akata, odluka), vjerojatno je i posljedica propusta zaposlenika u Agenciji.

- U funkcioniranju javne uprave neminovno je da moraš imati povjerenja u profesionalnost i znanje zaposlenika. Na žalost, u ovom slučaju dogodio se previd službi koje su morale pripremiti valjanu odluku i kao odgovorna osoba, i profesionalno i moralno, prihvaćam svoj dio odgovornosti i stoga sam pristao na sporazum o kazni odnosno minimalnoj uvjetnoj osudi - kazao

je gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić.

- U društvu u kojem se sustav dokazuje i oštro kažnjava manje prijestupe, a ponekad i nenamjerno neznanje građana, dok "ispod radara" i bez sankcija prolaze milijuni kuna pronevjere premijera i nestaju spisi saborskih zastupnika, kao odgovorna osoba pred građanima preuzimam potpunu odgovornost, ukoliko to pomogne funkcioniranju i percepciji pravnog sustava naše zemlje. Posao kojeg radim nastavit ću i dalje, a konačan sud o svemu reći će građani na izborima - zaključio je Bilić.