Nema nikakvog spora, Hrvatska je u četvrtom valu, rekao je Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore za N1.

- Što se tiče epidemiološke situacije, ona je ovog trena relativno povoljna, u odnosu na prošlu godinu je nepovoljnija, no svjedočimo tome da brojevi rastu, a to vidimo i broju pacijenata u bolnicama - rekao je i dodao da će otvaranje unutarnjih prostora kafića trebati promatrati u okviru epidemioloških mjera.

- Samo otvaranje ne bi trebalo biti problem, ako će se i djelatnici i gosti pridržavati mjera, ali ako to znači da se u prostor od 15-ak kvadrata natiska 25 ljudi, onda to može biti potencijalni problem i može biti širenje zaraze - istaknuo je.

“Zdravstveni radnici imaju dvostruku odgovornost”

Zdravstveni radnici imaju dvostruku odgovornost, prema sebi i svojoj obitelji, ali prema pacijentima, kaže Luetić i dodaje da za njih nema opravdanja.

- Svo medicinsko osblje, ali i nemedicinsko koje u kontaktu s pacijentima, trebalo bi se cijepiti. Ako govorimo o covid potvrdama, pacijenti ih trebaju za hospitalizacije i za određene preglede koji svaraju aerosole, dakle ne za sve. Također smatramo da bi komora trebala zauzeti stav za obavezno cijepljenje u zdravstu - rekao je.

Istaknuo je i kako je gotovo 90% liječnika cijepljeno te da je alternativa obaveznom cijepljenju redovito testiranje. Na pitanje tko bi to financirao kaže kako to treba pitati one koji bi takvu odluku donijeli.

- Mislim da je jednostavnije i odgovornije donijeti odluku o obaveznom cijepljenju - rekao je i dodao kako je cijeli niz europskih i svjetskih zemalja već donio odluku o obaveznom cijepljenju u zdravstvu.

Za dopis koji su dobili zaposlenici KBC-a Osijek, a u kojem stoji da bi mogli biti sankcionirani zbog necijepljenja, rekao je kako je teško dokazati pojedinačnu odgovornost kod prenošenja zaraze i da misli da to nije rješenje.

- Mi u Hrvatskoj liječničkoj komoru sve više upita dobivamo s terena što će biti s trećom dozom i to pitanje ću postaviti na eskpertnoj skupini Ministarstva zdravstva jer, podsjetiti ću, da su upravo liječnici, uz zaposlenike i korisnike domova za starije, prvi cijepljeni u Hrvatskoj i već je gotovo osam mjeseci prošlo od primanja prve doze i mislim da bi žurno trebalo donijeti odluku o trećoj dozi i pratiti one prioritetne skupine kao za prvu dozu - zaključio je.