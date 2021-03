Bez sumnje svjedočimo trećem valu, poručio je Luetić u programu N1.

- Posebno zabrinjava da je Hrvatska sad na bazi tjedne incidencije najgora u EU, imamo najbrži rast novozaraženih, a to ćemo za koji tjedan vidjeti u bolnicama. Primjerice danas u odnosu na prije četiri tjedna imamo gotovo dvostruko više pacijenata na respiratorima, gotovo 60% više pacijenata je u bolnicama, a tek smo prije koji dan dosegli razinu od 1.000 novozaraženih na dnevnoj bazi - rekao je Luetić.

Kaže kako su današnje brojke posljedica zaraze od prije dva do tri tjedna, a tada ih nije bilo puno.

- Danas ćemo vjerojatno svjedočiti broju od 2.000 i više zaraženih, a u bolnicama ćemo tu sliku vidjeti kroz dva tjedna, smatra Luetić.

Od početka epidemije u Hrvatskoj najveći broj zaraženih zabilježen je 10. prosinca kada smo u 24 sata imali brojku od 4620 pozitivnih, a prema sadašnjem trendu rasta, smatra Luetić, ponovo se penjemo prema tim brojkama iz prosinca.

- Ako pogledamo trend rasta zadnja četiri tjedna, izgledno je da će brojevi doseći i više od 4.000. Hoće li se to dogoditi, ovisi o svima nama. Ako dosegnemo takve brojeve, vjerojatno ćemo u bolnicama opet imati velik broj hospitaliziranih, vratiti se raditi na covid odjele, a čini se da će biti potrebe za tim, rekao je.

Luetić ne vidi otvaranje terasa kao problem i smatra da se ugostitelji drže propisanih mjera, ali ipak poziva na oprez i smatra da bi škole trebale ići na online nastavu.

- Svaki pojačani kontakt u situaciji bujanja epidemije je rizičan pa i svako komuniciranje među ljudima. Dobro je što dolaze školski praznici, treba promisliti o prelasku na model C jer je tu najviše grupiranja u zatvorenom prostoru, rekao je Luetić.

Dug prema veledrogerijama

Luetić se osvrnuo i na trenutno gorući problem duga prema veledrogerijama. Kaže kako je situacija u kojoj liječnici potencijalno neće moći pružati pacijentima adekvatnu skrb zabrinjavajuća i neprihvatljiva.

- Dug nije nešto novo. Desetljećima postoje značajni dugovi u zdravstvu što govori o nesrazmjeru prihoda i rashoda. Sad je interval eskalacije krize s dugom, prijetnje blokadom i blokada sve kraći. Mislim da je trenutna situacija intenzivirana koronakrizom u smislu povećane potrošnje i smanjenog prihoda, odnosno davanja za zdravstvo, rekao je Luetić.

Luetić smatra da trenutni sustav nije dugoročno održiv i da se nada da će Vlada u kratkom roku postići dogovor s veledrogerijama.

- Bolnice imaju određene zalihe, no one nisu velike i dugoročne, broje se na razini dana, eventualno koji tjedan. Već danas na najavljenom sastanku nadam se da će Vlada i veledrogerije postići sporazum i da će se isporuka lijekova nastaviti. Očito trebamo naći bolji način financiranja zdravstva. Pitanje je je li održiv ovaj Bismarckov model u kojem 30% građana iz plaća izdvaja za sustav zdravstva, a 100% građana ima zajamčene zdravstvene usluge. Trebamo to redefinirati da se i iz proračuna izdvaja na godišnjoj razini veća količina novca. Potrebna je i racionalizacija da sustav s obje strane bude što balansiraniji, rekao je Luetić.

Luetić kaže kako sustav na ovaj način funkcionira već godinama i da zbog epidemije nije bilo moguće provesti potrebne reforme.

- Govoreći o trenutnoj situaciji, ministar sigurno nije imao primjereno vrijeme da se bavi reformama zdravstva zbog pandemije. Ako se vratimo u 2014., kad je Sabor usvojio plan razvoja bolnica, da je to usvojeno za vrijeme vlade lijevog centra, taj plan je usvojen bez ijednog glasa protiv. No, na njegovu implementaciju u proteklih 6,7 godina prije korone nije učinjeno ništa. To je dokaz koliko reforme ostaju mrtvo slovo na papiru, zaključio je Luetić.