'Pljačkali su Hrvatsku, a mirno spavaju jer je Ivo u zatvoru...'

Bivši predsjednik Sabora i HDZ-ovac Luka Bebić iz mirovine promatra političku scenu. Za tjednik Express otkrio je što misli aktualnoj krizi vlasti, predsjedničkim izborima, ali i svom prijatelju Ivi Sanaderu kojeg je nedavno posjetio u Remetincu. Za Sanadera kaže da je svojevrsni “otkupitelj” svih sadašnjih i bivših grijeha, koji su se događali ne samo unutar HDZ-a nego općenito na vlasti i koji su se enormno okoristili, a takvih je i da desnoj i na lijevoj strani.

Vlada Andreja Plenkovića u mandatu je već drugi puta u problemu. Prvo je raskrstila s Mostom, a sada se suočava s ultimatumom HNS-a. Je li premijer pogriješio što nakon razlaza s Mostom nije raspisao prijevremene parlamentarne izbore?

Tad je vrijeme bilo zrelo da se raspišu parlamentarni izbori i da se dobije čvrst mandat. Izbacivanje Mosta iz Vlade bila je najhitrija odluka koju je premijer Plenković donio. Moja zamjerka je da se sporo donose odluke. Nakon što se dobije zeleno svjetlo u Saboru trebalo bi operacionalizirati neke stvari brže. Ipak, razrješavaju se, ide se nekim malo usporenijim tempom, ali u svakom slučaju se napreduje.

Kad gledate zbivanja s distance, smatrate li da je došlo vrijeme za širu rekonstrukciju Vlade?

Ne znam kakvi su odnosi snaga, jer s distance promatram politički život i nisam upoznat s mnogim stvarima koje utječu na rješavanje mnogih problema i stabilnost Vlade. Ne znam na koga se računa za većinu, ako dođe do poremećaja i ako se izgubi neki od koalicijskih partnera, odnosno može li se to kompenzirati s nekim drugim. Te igre i igrice oko toga nedovoljno poznam i mogu reći samo svoje mišljenje iako ne pretendiram da su ona ispravna, ali moja su.

Pitam vas kao građanina. Zaredale su afere, od ministrice Žalac, preko Tolušića, pa Kuščevića...?

Afere su proizveli oni koji drmaju Vladu i većinu, oni ih uveličavaju. Ne kažem da nema problema i da nije napravljen niz pogrešaka. Svi su grešni pa i ministri no mislim da su mediji se uključili u taj orkestar vrlo brzo i daju tome dimenzije koje možda poneke od ovih nazovimo afere i ne zaslužuju. Ne mogu procjenjivati o tome jer nemam dovoljno činjenica, ali za sada ne vidim neku veliku potrebu za šire promjene u Vladi. Naša zemlja za manje šest mjeseci će predsjedati Europskom unijom i mislim da je stabilnost Vlade važna. Bez velike potrebe ne treba stvarati neke gungule i probleme.

Tolerira li Andrej Plenković nepodopštine svojih ministara više nego Ivo Sanader?

U načelu, ne ulazeći u meritum pojedinih slučajeva, meni se sviđa kad predsjednik Vade štiti svoje izabrane ministre do izvjesne granice dok se oni mogu štiti. Kad se pokaže da je nešto loše snagom argumenata smatram da ih treba promijeniti. Nije nitko sveta krava.

Politički analitičari uvjereni su da je u skoro vrijeme izvjesna velika koalicija HDZ-a i SDP-a. Što vi kažete na to?

Smatram da HDZ treba ostati ne samo deklarativno nego i praktično na desnom centru. To znači da okuplja one koji su malo ljevije i desnije od desnog centra, do izvjesne granice odnosno isključujući ekstremne dijelove političkog spektra i lijevo i desno. Velika koalicija ne bi bila naša izmišljotina. Imali smo je u Njemačkoj nekoliko puta, u Luksemburgu također, a za vrijeme Drugog svjetskog rata i u Velikoj Britaniji. Naravno da naša situacija nije ni približno ista kao u tim zemljama, no mogućnost da se stvori takva koalicija ne treba izbrisati ni eliminirati.

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović još nije službeno objavila ide li po drugi mandat. Može li joj ovo odugovlačenje štetiti?

Njezina je odluka da ne objavi kandidaturu do proslave Oluje 5. kolovoza u Kninu razumljiva jer u dosadašnjim kampanjama je oporba kritizirala kandidata koji obnaša mandat da predsjedničku funkciju i novac koristi za kampanju. Kad bi predsjednica sad objavila kandidaturu, suočavala bi se s tim kritikama. Možda će Kolinda Grabar Kitarović zbog čekanja s objavom kandidature izgubiti dio glasova, no mislim da je njezin postupak opravdan.

Za sada joj poziciju ugrožavaju Miroslav Škoro i Zoran Milanović, kao najveći rivali koji su najavili svoju kandidaturu. Može li ona u ovim okolnostima izboriti drugi mandat?

Kao u ranijim izbornim ciklusima i ovaj put bi moglo doći do mrvljenja glasova među kandidatima, posebno na desnom spektru. To bi se moglo i sada dogoditi. Mislim da će ljevica imati manje kandidata, tako da se njihovi glasovi neće previše gubiti, kao ovi na desnoj strani političkog spektra. Volio bih da to ne bude tako, ali koliko sad vidim, sve ide u tom smjeru. Smatram da je Miroslav Škoro vrlo ozbiljan kandidat, on je simpatičan i ima svojih prednosti i kvaliteta. I Zoran Milanović je respektabilan kandidat. Očekujem vrlo živahnu kampanju. Želim da se ne spuštaju na niske razine i podmetanja kako kampanja ne bi prerasla u nešto neprimjereno.

Škoro najavljuje da će, ako pobijedi, inicirati izmjene Ustava s ciljem povećanja ovlasti predsjednika države. Što kažete na to?

Smatram da ne treba povećavati ovlasti jer mi smo parlamentarna demokracija. Polupredsjednički sustav, koji je funkcionirao dok je predsjednik bio Franjo Tuđman, bio je opravdan jer su se u to vrijeme trebale donositi odluke brzo zbog ratnih okolnosti. Sad kad smo ušli u luku mira, više ne trebaju takve ovlasti predsjednika. Ako bi došlo do promjene Ustava, a za to je potrebna u Saboru dvotrećinska većina, no trebalo bi pojasniti i precizirati sadašnje ovlasti predsjednika države, da se ne bi miješale ovlasti u pojedinim segmentima, gdje se preklapaju.

Seniori naše političke scene uglavnom su u mirovini. Jedino Vladimir Šeks još se drži politike. Kako to komentirate?

On je homo politicus. Vladimir Šeks je jedan od kreatora Ustava i puno je utjecao na zakone. On jednostavno ne može bez toga. Ako to odgovara političkoj stranci kojoj pripada, zašto ne? Ja nemam takvih ambicija, a vidim da moji stranački šefovi i ne traže ništa. Član HDZ-a sam od 1989., ali ako nema za to potrebe, OK. Ja se na to ne ljutim i sve je u redu.

U kakvom ste danas odnosu sa Šeksom, godinama ste bili u zategnutim odnosima?

Mi smo u korektnim odnosima. Ne moramo se u svim stvarima slagati. Nema zategnutih odnosa.

Jedan ste od rijetkih, koji se nije odrekao Ive Sanadera. Jeste li ga posjetili u zatvoru?

Posjetio sam ga 1. srpnja i razgovarali smo. Kad je riječ Ivi Sanaderu to će biti za ozbiljne političke analize i istraživače u medijima, kojih je nažalost sve manje. Smatram da je on svojevrsni ‘otkupitelj’ svih sadašnjih i bivših grijeha, koji su se događali ne samo unutar HDZ-a nego općenito na vlasti i koji su se enormno okoristili, a takvih je i da desnoj i na lijevoj strani. Ima puno onih koji su pljačkali Hrvatsku, ali mogu mirno spavati, jer je Ivo Sanader u zatvoru. Institucije govore da rade, a Sanader sve ostalo pokriva.

Na koga mislite?

Ne bih o imenima.

Je li vam se u razgovorima Sanader na nešto požalio?

Ništa se on nije požalio. On je inače korektan i korektni su prema njemu u zatvoru. Nema nekih privilegija, ali nema ni šikaniranja. Sve je u okviru očekivanja. Bez obzira na to koliko se procesa protiv njega vodi, mislim da on ima duhovne snage sve to prevladati. Bez obzira na to je li kriv ili nije, on je moj prijatelj i kad je predsjednik Vlade i kad je uznik u Remetincu. Prijateljstvo će, nadam se, i ostati, kako god završe ovi procesi. A ja sam optimist jer vjerujem u pravnu državu.