Luka Split želi rast od 20 do 25%

Luka Split tijekom osam desetljeća predstavlja jedno od najvažnijih prometnih, logističkih i gospodarskih sjecišta u Dalmaciji i Hrvatskoj. Njezin razvoj imao je ključnu ulogu u povezivanju otoka, regije i međunarodnih trgovačkih tokova. Osamdeseta obljetnica obilježava se konferencijom koja otvara teme presudne za budući smjer luke i šire prometne infrastrukture.

Zadnjih pet godina Luka Split raste u prihodima od prekrcanog tereta, ustvrdio je direktor Filip Rogošić i rekao da je u planu razvoja već sljedeće godine ostvarenje dodatnog rasta od 20 do 25 posto. Prema njegovim riječima, Luka Split se profilirala kao srednja luka s kojom je jednostavnije raditi.

"Počeli smo s određenim kontejnerima prema Rijeci, a nastavljamo i s dolaskom generalnog tereta", izjavio je Rogošić.

Govoreći o planovima Lučke uprave Split, ravnatelj Vice Mihanović je podsjetio kako je u planu projekt nove luke Stinice vrijedan više od 50 milijuna eura koji bi se trebao financirati iz EU fondova i državnog proračuna. U toj je luci predviđeno šest ro-ro rampi za trajekte, a tim infrastrukturnim iskorakom želi se rasteretiti gradsku luku.

"Cilj nam je imati alternativu, a s obzirom da godišnje imamo preko 220 tisuća kamiona, u Stinice bismo prebacili teretni promet pa bismo u ljetnim mjesecima rasteretili gradsku luku i podigli razinu kvalitete putničkog prometa u gradskoj luci", objasnio je Mihanović.

Ravnateljica Uprave za pomorstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Nina Perko je istaknula da Vlada i ministarstvo posebnu pažnju posvećuju razvoju hrvatskih luka, kao i da se puno sredstava ulaže u infrastrukturu.

Rekla je da Luka Split postaje luka sa različitim vrstama tereta i djelatnostima te se pozicionira kao važna karika intermodalnog lanca, posebno kada se u obzir uzmu njezina pozadinska skladišta.