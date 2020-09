Lukašenko će od Putina tražiti pomoć da ostane na vlasti...

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko tražit će podršku Vladimira Putina na ključnom sastanku u ponedjeljak, nakon velikih prosvjeda u Minsku peti vikend zaredom na kojima se tražila njegova ostavka

<p><strong>Aleksandar Lukašenko</strong>, koji se suočava s najozbiljnijom krizom u 26 godina vladavine, otputovat će u rusko crnomorsko ljetovalište Soči, svjestan da mu je sudbina u rukama <strong>Vladimira Putina.</strong></p><p>Ekonomska i vojna podrška iz Moskve mogla bi mu pomoći da okrene situaciju u svoju korist dok se njegove sigurnosne snage brutalno obračunavaju s prosvjednicima.</p><p>Bjeloruska oporba optužuje Lukašenka za namještanje prošlomjesečnih predsjedničkih izbora, dok on kaže da je pošteno pobijedio s 80 posto podrške. Otad su tisuće ljudi uhićene i gotovo svi ključni oporbeni čelnici su zatvoreni, deportirani ili prisiljeni na bijeg iz zemlje. </p><p>Barem 100 tisuća prosvjednika izišlo je na ulice glavnog grada Minska u nedjelju, izazivajući Lukašenka povicima "Ti si štakor". Policija kaže da je privela preko 400 ljudi. </p><p>Putinovi postupci dosad svjedoče da ne želi vidjeti pad čelnika susjedne bivše sovjetske republike pod pritiskom ulice - iako se Lukašenko često pokazao kao kompliciran i težak saveznik.</p><p>Prošli mjesec Putin je rekao da je spreman poslati policijske snage u Bjelorusiju na Lukašekov zahtjev, ali samo ako neredi u toj zemlji izmaknu kontroli. U ponedjeljak će Rusija poslati svoje snage u Bjelorusiju na zajedničke "slavenske bratske" vojne vježbe do 25. rujna, javlja novinska agencija RIA prenoseći riječi ministra obrane. </p><p>Rusija je također ponudila restrukturiranje bjeloruskog duga i potporu bankarskom sustavu. </p><p>Cijena daljnje podrške Moskve moglo bi biti Lukašenkovo prihvaćanje čak i veće ruske dominacije u odnosu dviju zemalja.</p><p>Kremlj odavno zagovara tješnju političku i ekonomsku integraciju s Minskom, uključujući i zajedničku valutu, no Lukašeno je odolijevao pritisku svoga moćnijeg susjeda.</p><p>Međutim, pozicija bjeloruskog čelnika mogla bi postati izrazito nesigurna ako se prosvjedi nastave.</p><p>Prosvjed u nedjelju bio je jedan od najvećih dosad. </p><p>"S ovim prosvjedom moramo pokazati da on ne kontrolira zemlju, da nije u poziciji da govori u ime Bjelorusa", rekao je Gennady (35), logistički radnik koji nije želio otkriti svoje prezime. </p>