Lukašenko će posjetiti Sjevernu Koreju na poziv Kim Jong Una

Bjeloruski predsjednik Aleksander Lukašenko posjetit će, kako se očekuje, Sjevernu Koreju na poziv vođe Kim Jong ⁠Una, ​objavila je sjevernokorejska državna agencija ⁠KCNA. KCNA nije navela druge detalje očekivanog posjeta. Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je, pozivajući se na kanal Telegram blizak Lukašenkovoj službi za medije, da će se posjet održati 25. i 26. ožujka.

Kim i bjeloruski čelnik "razgovarat će o cijelom nizu bilateralnih veza", citirao je TASS kanal Telegram.

"Očekuje se da će predstojeći posjet ojačati pravni okvir odnosa i potaknuti bilateralnu suradnju", izvijestio je TASS.