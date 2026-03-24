BILATERALNI ODNOSI
Lukašenko će posjetiti Sjevernu Koreju na poziv Kim Jong Una
Bjeloruski predsjednik Aleksander Lukašenko posjetit će, kako se očekuje, Sjevernu Koreju na poziv vođe Kim Jong Una, objavila je sjevernokorejska državna agencija KCNA. KCNA nije navela druge detalje očekivanog posjeta. Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je, pozivajući se na kanal Telegram blizak Lukašenkovoj službi za medije, da će se posjet održati 25. i 26. ožujka.
Kim i bjeloruski čelnik "razgovarat će o cijelom nizu bilateralnih veza", citirao je TASS kanal Telegram.
"Očekuje se da će predstojeći posjet ojačati pravni okvir odnosa i potaknuti bilateralnu suradnju", izvijestio je TASS.
