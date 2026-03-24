Kim Jong Un prijeti prema Jugu, kaže da je nuklearni status Sjeverne Koreje nepovratan

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un rekao je da će njegova zemlja trajno ojačati svoje nuklearne snage i tretirati Južnu Koreju kao svoju najneprijateljskiju državu, izvijestila je u utorak državna agencija KCNA, prenoseći njegov govor pred parlamentom o političkim prioritetima. Kim je rekao da je status Pjongjanga kao nuklearne sile nepovratan te da je širenje "samoobrambenog nuklearnog odvraćanja" ključno za nacionalnu sigurnost, regionalnu stabilnost i gospodarski razvoj.

Odbacio je ideju da bi se nuklearno razoružanje moglo zamijeniti za ekonomske koristi ili sigurnosna jamstva, rekavši da je Sjeverna Koreja već dokazala da je održavanje nuklearnih snaga uz istodobni razvoj ispravna strateška odluka.

"Trenutačna svjetska stvarnost, gdje se dostojanstvo i prava suverenih država nemilosrdno krše jednostranom silom i nasiljem, jasno uči što je pravo jamstvo postojanja i mira države", rekao je Kim u ponedjeljak u obraćanju Vrhovnoj narodnoj skupštini, komunističkom zakonodavnom tijelu koje uglavnom potvrđuje odluke vodstva.

Nuklearno oružje odvratilo je rat i omogućilo državi da usmjeri resurse na gospodarski rast, izgradnju i životni standard, dodao je.

Analitičari u Južnoj Koreji naveli su kako komentari predstavljaju neizravnu kritiku američke vojne akcije protiv Irana.

"Ove okolnosti ojačale su dugogodišnji argument Pjongjanga da je nuklearno oružje ključno za odvraćanje vanjske intervencije i očuvanje opstanka režima", rekao je profesor na Sveučilištu za studije Sjeverne Koreje Yang Moo-jin.

Kim je nadalje optužio Sjedinjene Države i njihove saveznike za destabilizaciju regije raspoređivanjem strateških nuklearnih sredstava u blizini Korejskog poluotoka, ali je rekao da Sjeverna Koreja sebe više ne smatra državom pod prijetnjom te da posjeduje moć zaprijetiti drugima ako to bude potrebno.

J. Koreja neprijateljska država

Kim je rekao da je Južna Koreja "prepoznata kao najneprijateljskija država" i upozorio Seul da će svaki pokušaj narušavanja suvereniteta Sjeverne Koreje biti dočekan "nemilosrdno, bez oklijevanja ili suzdržanosti".

Ti su komentari najnoviji znak sve tvrđeg stava Pjongjanga prema Seulu otkako je Kim odbacio desetljeća politike koja je težila mirnom ujedinjenju i počeo redefinirati odnose s Južnom Korejom kao odnose između dvije neprijateljske države.

Analitičari pokušavaju utvrditi je li ta promjena već zakonski potvrđena, no državna agencija nije iznijela više detalja.

Lim Eul-chul sa Sveučilišta Kyungnam rekao je da takav način izražavanja "praktički oduzima Južnoj Koreji svaki preostali status sunarodnjačke nacije" te nadilazi raniju retoriku čiji je cilj bio diplomatski izolirati Seul.

Umjesto toga, dodao je, to predstavlja "deklaraciju koja negira samu legitimnost Južne Koreje kao sugovornika".

Petogodišnji plan

Uz sigurnosnu politiku, Kim je iznio i gospodarske prioritete, pozivajući dužnosnike da u potpunosti provedu novi petogodišnji plan razvoja usmjeren na modernizaciju industrije, povećanje proizvodnje električne energije i ugljena, povećanje proizvodnje hrane te širenje stambene izgradnje diljem zemlje.

Sjeverna Koreja jedna je od najsiromašnijih zemalja na svijetu, s gospodarstvom koje je pod velikim sankcijama i kroničnim nestašicama koje su, prema međunarodnim procjenama, velik dio stanovništva ostavile ovisnim o državnim obrocima i neformalnim tržištima.

Na parlamentarnoj sjednici usvojeni su amandmani na ustav i zakonodavstvo kojim se podržava novi petogodišnji ekonomski plan, izvijestila je KCNA.

Zastupnici su također odobrili državni proračun za 2026. koji povećava obrambenu potrošnju na 15,8 posto ukupnih rashoda, a prema zasebnom izvješću o proračunu objavljenom na sjednici, sredstva su izričito namijenjena proširenju nuklearnog odvraćanja i ratnih sposobnosti.

Skupština je saslušala i čestitku ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je pohvalio Kimovo vodstvo i obećao produbiti sveobuhvatno strateško partnerstvo između Moskve i Pjongjanga.