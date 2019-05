'Lupali su me tako jako da mi je od udaraca iskočila vilica...'

Sve se odvijalo u večernjim satima u popravnom domu u kojem bi djeca trebala biti pod nadzorom. Tri zlostavljača ušla su u sobu dječaka koji sam nije imao šanse protiv njih. Bio je bespomoćan, nije mogao ni moliti niti vikati upomoć, a usta su mu zavezali majicom. Za to vrijeme, noćni odgajatelj sjedio je u svom uredu. Nije ništa čuo.

- Taj dan se dogodilo da su me sva tri dečka napala. Prebacili su deku preko moje glave i počeli su me tući šakama, nogama, s čim su mogli.metnuli su mi, kako da kažem, majicu u usta i preko te majice još jednu majicu i svezali oko glave tako da ne može ispasti ona druga majica iz usta“, prepričava zlostavljani dječak. Premlaćivanje samo po sebi nije zaustavilo zlostavljače. Dječak je za 'Provjereno' prepričao kako su žigosali, tukli i iživljavali se nad njim na nezamislive načine.

- Još me jedan dečko lupao šakom po vilici i vilica mi je iskočila. Dečka od 17 godina sam uspio zamoliti da mi vrati vilicu i vratio je vilicu nazad. Nisam mogao otvoriti usta. Vratio mi je nekako vilicu nazad i ja ne znam kako, ali vratio je - govori dječak. Za to vrijeme nazvao ga je njegov otac, kojem se javila odgajateljica.

Ocu nitko nije otvoreno rekao kakvu je traumu njegov sin proživio. Agonija i traume ovdje ne prestaju za dječaka i njegovog oca. Dječak je, naime, vraćen u dom u kojem se i dalje nalaze njegovi zlostavljači. Kasnije je u dom stigla policija i ispitala zlostavljače. Odlučeno je i da zlostavljani dječak privremeno ide kući, da se odmakne od svega. Dan uoči njegovog izlaska uslijedilo je priznanje zlostavljača koji su do tada sve negirali, javlja 'Provjereno.'

Dječak je rekao kako mu je ovo drugo zlostavljanje u jednom Domu u Istri.

- Ma da mi je tamo zlostavljano dijete, ne znam što bih učinila. Pa to je nečije dijete, pobogu! Zašto se zataškava slučaj umjesto da se kazne počinitelji, i to odmah - kazala je prije tjedan dana za 24sata jedna žena koja živi u blizini doma.

Prijava policiji stigla je 12. svibnja ove godine.

- Policija je primila prijavu o počinjenju kaznenog djela na štetu štićenika doma koji je u događaju lakše ozlijeđen. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. S obzirom na odredbe Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež, nismo u mogućnosti iznositi pojedinosti - rekli su nam iz PU istarske.

- Odmah smo poduzeli sve mjere i prijavili slučaj nadležnim institucijama. Trenutačno se provode izvidi što se točno dogodilo. To će vam bolje reći policija. Žrtva je dobila svu pomoć - kratka je bila ravnateljica, koja nam nije htjela reći koliko je bilo odgojitelja u domu u to vrijeme.